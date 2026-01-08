El Gobierno encargado de Venezuela denuncia que el ataque de EEUU provocó 100 muertos

El ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero a Venezuela, que precipitó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dejó 100 muertos y una cantidad similar de heridos, dijo el miércoles el ministro del Interior. "Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país", dijo el ministro del Interior del país caribeño, Diosdado Cabello, durante su programa semanal 'Con el mazo dando'.

Según Cabello, entre los muertos hay "personas que nada tenían que ver en el conflicto", entre las que mencionó "civiles, mujeres que estaban en su casa" y que "fueron alcanzados por el impacto de la poderosísimas bombas lanzadas" por el Ejército de Estados Unidos durante la operación.

La víspera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que perecieron en los ataques contra distintos puntos de Caracas y en tres estados cercanos a la capital venezolana. Asimismo, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación por las "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares. Y el Gobierno de Cuba informó el domingo que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante la operación ordenada por la Administración de Donald Trump.

Heridas a Maduro y Flores

Durante su intervención televisiva, Cabello también informó de que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, sufrieron heridas durante su detención por parte de soldados estadounidenses. "Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo. Nicolás, una herida en la pierna", detalló antes de añadir que ambos "están mejorando" de las "dolencias".

Durante su comparecencia el pasado lunes ante un juez federal de Nueva York, los abogados de Flores reclamaron que se le realizara una radiografía a su defendida por posibles lesiones en una costilla, mientras que en las imágenes difundidas de Maduro tras su detención se le pudo apreciar cierta cojera, lo que confirmaría las afirmaciones de Cabello.