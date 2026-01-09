Venezuela
Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a una transición pacífica en Venezuela
El presidente del Gobierno asegura que España quiere "acompañar a Venezuela "en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones"
La presidenta encargada de Venezuela agradece a Sánchez su "valiente postura" al condenar ataque de EEUU
EP
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, habló este viernes con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el líder opositor Edmundo González Urrutia para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios venezolanos"
Así lo confirmó en su cuenta de la red X, en la que señaló que aseguró a ambos que España quiere "acompañar" a Venezuela "en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones".
Sánchez trasladó a ambos que América Latina "sabe que cuenta" con el apoyo de España y les recordó que así lo reiteró esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.
Agradecimiento de Rodríguez
La presidenta encargada de Venezuela agradeció a Sánchez su "valiente postura" al condenar el ataque de Estados Unidos al país suramericano, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
"Al conversar con el presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y Gobiernos", dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram, en el que dio cuenta de una conversación telefónica sostenida por ambos
El jefe del Ejecutivo anunció esta semana su intención de hablar tanto con Rodríguez como con González para intentar facilitar la transición y subrayó que España puede jugar un papel de mediación.
Presos políticos
En su cuenta de X, el propio González confirmó su conversación con Sánchez -que duró 17 minutos, precisó-, en la que le expresó que la liberación de los presos políticos venezolanos "no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".
"La comunidad internacional —y España en particular— conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho", señaló el opositor venezolano.
González resaltó que Venezuela necesita "una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular", manifestada en las pasadas elecciones del 28 de julio.
