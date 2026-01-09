La Fiscalía de Oregón investiga el tiroteo de un agente federal en Portland que ha herido a dos personas

La Fiscalía del estado de Oregón ha anunciado la apertura de una investigación sobre el tiroteo ocurrido este jueves en Portland, donde dos personas de nacionalidad venezolana han resultado heridas por disparos de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

"Noticia de última hora: Vamos a abrir una investigación formal sobre el tiroteo en el que se vieron involucrados agentes federales hoy en Portland", ha indicado el fiscal general Dan Rayfield en su cuenta de la red social X, donde ha señalado que el organismo analizará "si algún agente federal actuó fuera del ámbito de su autoridad legal".

La investigación incluirá "entrevistas a testigos, pruebas en vídeo y otros materiales relevantes", ha indicado el magistrado tras dejar "clara nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales en Portland y en todo el país".

El tiroteo de Portland, que ha tenido lugar apenas un día después de la muerte de una mujer de 37 años abatida por un miembro del Servicio de de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el estado de Minnesota, "no hace más que acentuar la necesidad de transparencia y rendición de cuentas", en palabras de Rayfield. Por su parte, el alcalde de Portland, Keith Wilson, ha pedido al Servicio ICE que suspenda todas las operaciones en la ciudad hasta que se investigue a fondo el tiroteo, un extremo respaldado por la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, al afirmar que "la prioridad ahora mismo es llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva, no realizar más detenciones".

Kotek ha manifestado además en X que está "conmocionada e indignada" por el tiroteo, que ha descrito como un "terrible e innecesario acto violento instigado por la imprudente agenda de la Administración (de Donald) Trump".

"Aunque los detalles siguen siendo escasos, una cosa está clara: cuando un presidente apoya la separación de familias e intenta gobernar mediante el miedo y el odio en lugar de valores compartidos, fomenta un entorno de ilegalidad e imprudencia", ha lamentado, si bien ha destacado que "los habitantes de Oregón saben cómo levantarse y alzar la voz de forma pacífica". "No picaremos el anzuelo", ha asegurado ante "quienes quieren sembrar el caos".

El suceso ha sido anunciado en primer lugar por la Policía de Portland, quien recibió el aviso de un "hombre que había recibido un disparo y estaba pidiendo ayuda" tras una primera notificación de un tiroteo en el que, confirmaban, estaban "involucrados" agentes federales.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que las víctimas tienen nacionalidad venezolana y que se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron objeto de una "parada selectiva" por parte de efectivos de la Patrulla Fronteriza.

"El pasajero del vehículo y objetivo es un inmigrante ilegal venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua e implicado en un reciente tiroteo en Portland. Se cree que el conductor del vehículo es miembro de la violenta banda venezolana Tren de Aragua", ha asegurado en X.

El organismo dirigido por Kristi Noem ha defendido al autor de los disparos que actuó "temiendo por su vida, en defensa propia", alegando que el conductor del vehículo lo empleó "como arma e intentó atropellar" al agente, un extremo con el que también justificó el disparo a la víctima de Minneapolis.

