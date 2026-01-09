Meloni, sobre Trump: "Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con él, el derecho internacional debe ser defendido"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha descartado la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Groenlandia, una hipótesis que, ha dicho, "no le convendría a nadie". "Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista", ha continuado. Así se ha expresado este viernes durante su rueda de prensa anual en Roma, en la que ha respondido por casi tres horas a preguntas de la prensa tanto de política interna como internacional. En ese contexto, también ha defendido que la Unión Europea (UE) debe empezar "a hablar" con Rusia sobre la guerra en Ucrania. A su juicio, "ha llegado el momento" de hacerlo y por ello también es necesario el nombramiento de un enviado especial europeo para el conflicto ruso-ucraniano.

Del mismo modo, Meloni ha respondido a las críticas por su supuesta actitud de condescendencia con la Administración de Donald Trump, de quien es considerada la principal aliada en Europa. Preguntada sobre si hay "algo" en lo que discrepa del mandatario estadounidense, la italiana ha dicho que "hay muchas cosas" en las que está en desacuerdo con el republicano. "Por ejemplo, creo que el derecho internacional debe ser ampliamente defendido. Cuando no estoy de acuerdo, se lo digo a él, no tengo dificultad", ha afirmado.

Las declaraciones de Meloni sobre Trump han sorprendido porque en el pasado la líder italiana ha evitado formular reproches contra el polémico mandatario estadounidense, incluso cuando este ha arremetido directamente contra Europa. De hecho, también durante la larga negociación sobre los aranceles, Meloni, una ferviente atlantista, siempre ha sostenido que la relación de Italia con EEUU es "estratégica" y que difícilmente esta alianza sufrirá fisuras. En respuesta, el propio Trump ha alabado reiteradamente a Meloni, a quien ha llegado a calificar de "gran amiga" y una de las líderes "más amadas" de Europa.

El Ártico

Matizando sus propias palabras, la mandataria ha cuestionado qué implicaría tomar distancia de Estados Unidos, como le pide la oposición italiana de centroizquierda. "¿Qué significa que tengamos que tomar distancia de Estados Unidos? ¿Salir quizá de la OTAN, retirar las bases militares estadounidenses, asaltar los McDonald’s?", se ha preguntado en tono sarcástico. "Hablemos de geopolítica: busco las luces más que las sombras de la relación italiana con los socios europeos y atlánticos", ha argumentado.

Más aún, refiriéndose siempre a Groenlandia, Meloni ha dicho que, en su opinión, la postura estadounidense en verdad estaría poniendo de relieve "la importancia del Ártico como una asunto de seguridad". "Creo que el mensaje de Estados Unidos es que no aceptará interferencia alguna por parte de terceros en la zona, y este es un asunto que también nos incumbe", ha afirmado. "La OTAN también ha establecido esta área como prioridad y debe iniciar un debate serio al respecto", ha argumentado, para luego informar de que a finales de este mes su Gobierno presentará su "estrategia" en relación con este asunto.

Mercosur

En cuanto al acuerdo de la UE con los países del Mercosur, cuya firma definitiva Italia no apoyó en diciembre pasado, la italiana ha dado a entender que Roma ya habría recibido las garantías que esperaba para dar su visto bueno definitivo. "Nunca he tenido una objeción ideológica al Mercosur; siempre he planteado una cuestión pragmática que no se refiere solo al Mercosur", ha dicho.

El problema, ha continuado, era que "la estrategia europea de hiperregularse internamente y, al mismo tiempo, abrirse a acuerdos de libre comercio es suicida. Estoy a favor de los acuerdos de libre comercio, pero también de la desregulación". Con ello, ha afirmado que el sí al acuerdo con el Mercosur ha llegado "a la luz de las garantías" obtenidas para los agricultores italianos.

