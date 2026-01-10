Delcy Rodríguez agradece a Pedro Sánchez su "valentía" al condenar el ataque de EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este viernes al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, su "valiente postura" al condenar el ataque de Estados Unidos al país suramericano, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Más información
Últimos vídeos
INTERPARLAMENTARIA PP
DIRECTO | Continuación 28ª Interparlamentaria del Partido Popular
SUPERCOPA DE ESPAÑA