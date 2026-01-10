Secciones

Delcy Rodríguez agradece a Pedro Sánchez su "valentía" al condenar el ataque de EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este viernes al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, su "valiente postura" al condenar el ataque de Estados Unidos al país suramericano, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Más información

