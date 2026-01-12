Crisis Washington-Caracas
Trump comparte una captura manipulada de Wikipedia en la que figura como "presidente interino" de Venezuela
El magnate ordenó un taque el 3 de diciembre contra el país sudamericano y capturó a su mandatario, Nicolás Maduro
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este lunes un mensaje en su cuenta en la red social TruthSocial en el que aparece una página manipulada en Wikipedia en la que se le describe como "presidente interino" de Venezuela, después del ataque perpetrado el 3 de diciembre por Washington contra el país sudamericano y la captura de su mandatario, Nicolás Maduro.
La captura, a la que Trump no agrega ningún comentario, indica que es "presidente interino" de Venezuela desde enero, cuando "asumió" el cargo, después de asegurar tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que Estados Unidos estaría a cargo de gestionar los asuntos del país tras su ataque, que dejó alrededor de cien muertos.
La captura de Maduro llevó a la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo de presidenta encargada, mientras que Trump dijo el viernes que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" contra Venezuela debido a la "cooperación" mostrada por las autoridades del país sudamericano desde entonces.
- Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Qué comer en Badajoz: 10 platos y productos que definen la mesa pacense
- La fachada de un inmueble en la Ronda Sur de Badajoz recibe cinco disparos de madrugada
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado
- Badajoz celebra sus Migas Extremeñas Solidarias el 17 de enero