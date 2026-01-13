Arranca el juicio que puede enterrar la carrera de Marine Le Pen hacia el Elíseo

Para los supersticiosos empezar una nueva batalla judicial un martes 13, quizás no es la mejor idea. Desde este martes, Marine Le Pen, la heredera de la extrema derecha francesa, se juega su trayectoría política y su carrera hacia el Palacio del Elíseo en un juicio de apelación, tras haber sido condenada en primera instancia por el Tribunal de París por encabezar una trama de asistentes ficticios en el Parlamento Europeo. Una vez más, enfundada en su traje negro y con paso firme, la líder de Agrupación Nacional entraba con semblante serio en el Tribunal de París rodeada de cientos de cámaras e importantes medidas de seguridad. Sin hacer ninguna declaración, la diputada por Pas-de-Calais intentará tumbar las acusaciones en este juicio crucial, donde tres jueces determinarán su elegibilidad para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

En la sesión, que ha durado unas cinco horas, Le Pen tan solo ha roto su silencio para responder algunas preguntas básicas de los jueces, porque no será hasta la semana que viene cuando declaré extensamente. Sin embargo, en sus primeras palabras ante el tribunal, Le Pen ha demostrado que en esta nueva batalla judicial jugará otra carta. "Nunca tuvimos la sensación de cometer un delito", afirmó este martes, sorprendiendo a los presentes en la sala al admitir implícitamente que podría existir un delito. En el juicio de primera instancia, la líder de la extrema derecha negó tajantemente que hubiera fraude de malversación. Una estrategia que suaviza su línea de defensa para conseguir rebajar la pena de cinco años de inhabilitación, que le impide actualmente presentarse a los comicios de 2027.

El extesorero del Frente Nacional, Wallerand de Saint-Just, otro de los principales acusados, también quiso insistir ante la prensa en que "no hubo intención de cometer ningún delito", y que "lo demostrarán" en este juicio.

Por el lado de la acusación, el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, señaló que esta nueva estrategia de defensa de Le Pen es "algo contradictoria". "Hoy en día, las cosas están cambiando en el lado de la defensa. ¿Por qué ahora? Creo que debemos preguntarles con mucha franqueza", añadió insistiendo en que en este caso "la víctima es el Parlamento Europeo".

Le Pen denuncia una "violación del Estado de derecho"

En marzo de 2025, fue condenada a cuatro años de prisión, dos de los cuales cumpliría en arresto domiciliario con dispositivo electrónico, y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos con efecto inmediato, por malversación de fondos públicos. Indignada con la sentencia, Marine Le Pen recorrió todos los platós de televisión condenando una "persecución política", la "violación del Estado de derecho", e insistiendo en que la práctica de los "asistentes parlamentarios" es algo "habitual entre los partidos". Le Pen ha jurado que agotará todas las vías legales para demostrar su inocencia y poder presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027.

Su condena sorprendentemente polarizó la opinión pública, entre aquellos que afirmaban que la justicia había hablado, y los que consideraban que la sentencia era "excesiva". Los sondeos también muestran el impacto de esta batalla judicial. Su sucesor, Jordan Bardella, es la personalidad política preferida entre los franceses, según las últimas encuestas. El último estudio publicado por el Instituto Verian para Le Monde y la revista L’Hémycicle, muestra que el actual presidente de Agrupación Nacional tiene "más posibilidades de llevarse la elección presidencial" con un 49% frente a un 18% de Marine Le Pen. La joven promesa parece que empieza a destronar a la que hasta ahora era la reina de la extrema derecha.

Una inhabilitación difícil de evitar

El panorama se presenta complicado para Marine Le Pen, quien buscará en esta nueva batalla judicial reducir su pena para poder presentarse a las presidenciales. Sin embargo, la sentencia que estableció el Tribunal Correccional de París era rotunda. Las pruebas presentadas durante el juicio mostraban la trama de malversación de fondos a costa del Parlamento Europeo que durante años ayudó a financiar al Frente Nacional, y posteriormente a Agrupación Nacional.

Un escándalo que fue denunciado desde Bruselas por el presidente de la Eurocámara, el socialista alemán Martin Schulz en 2015, y desde donde se estimó un daño de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2016. Aunque la justicia francesa dictaminó una malversación de 4,1 millones de euros.

De aquella sentencia, 12 personas fueron condenadas, incluyendo Marine Le Pen, además del propio partido. En caso de ser nuevamente condenada a una pena similar, la líder podría presentar un nuevo recurso al Tribunal Supremo, sin embargo, ella misma confirmó que de ser así, directamente pasaría el relevo a su delfín. En ese caso, no se trataría de un gesto de amabilidad por parte de la líder, sino más bien que los tiempos judiciales no le permitirían continuar con su proyecto presidencial.

