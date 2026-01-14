Dinamarca refuerza la presencia militar en Groenlandia, con apoyo de aliados europeos de la OTAN

Dinamarca despliega "desde hoy" más unidades de su Ejército en Groenlandia, en principio destinadas a la instrucción militar, pero que se traducirán "próximamente" en una presencia reforzada en la región, informó el Ministerio de Defensa del país nórdico. Contará con el apoyo de aliados europeos de la OTAN, como Suecia, Noruega, Alemania y Francia. El anuncio de Defensa saltó pocas horas antes de la reunión en Washington entre los titulares de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia y con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con el vicepresidente, JD Vance, como anfitrión. La reunión se anunciaba como clave para el futuro de la isla codiciada por Donald Trump.

El refuerzo incluye aviones, buques y también soldados, según el comunicado de Defensa. Su misión consistirá en proteger "instalaciones esenciales", cooperar con las fuerzas policiales groenlandesas y preparar la llegada de las tropas aliadas. Actuarán en cooperación con la OTAN y su objetivo es responder a las "crecientes tensiones" en la región. Suecia ha enviado ya a un grupo de oficiales a la isla, según su primer ministro, Ulf Kristersson. Noruega tendrá dos militares sobre el terreno para preparar las maniobras aliadas. Y Alemania desplegará "un grupo de reconocimiento", informó un portavoz del Gobierno. Lo integrarán 13 soldados, que partirán mañana hacia Nuuk, la capital groenlandesa. Francia participará asimismo en la misión europea, según fuentes gubernamentales.

Estos anuncios están en sintonía con los planes de los aliados europeos de Dinamarca frente a Trump, quien argumenta que es "vital" para EEUU hacerse con el control sobre la isla. La Casa Blanca acusa a Dinamarca de negligir la defensa de este territorio autónomo. Trump ha asegurado irónicamente que el Ejército danés tiene apenas "un par de soldados en trineos tirados por perros" para proteger una isla de 2,1 millones de kilómetros cuadrados. Aludía así a la Patrulla Sirius, con una dotación de 14 soldados que reciben instrucción militar en condiciones climáticas extremas en el noreste de la isla. El contingente del Comando Ártico del Ejército danés en Groenlandia está formado por unos 200 soldados, aproximadamente el mismo número de efectivos que tiene Estados Unidos en su base militar espacial de Pituffik.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, recordó que su Gobierno se ha comprometido a reforzar el Comando Ártico. El año pasado aprobó una partida de 6.000 millones de euros para la adquisición de barcos, satélites y drones destinados a Groenlandia.

El plan de los aliados europeos, liderado por Reino Unido y Alemania, contempla crear una misión, denominada 'Centinela Ártico', de acuerdo al modelo de la 'Centinela Oriental' desplegada en el flanco este de la OTAN.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, abordó la cuestión a principios de semana con Rubio. El titular alemán de Defensa, Boris Pistorius, precisó este martes que se estaban planteado operaciones de supervisión y maniobras militares.

El ministro alemán avanzó ahí que es 'urgente' activar estas operaciones ante la actitud de Trump, quien quiere hacerse con la isla "por las buenas o por las malas". Una intervención de EEUU colocaría a la OTAN ante una situación "sin precedentes", advirtió Pistorius.

Mal momento para el independentismo

"No es momento de hablar de independencia, de arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación, mientras otro país habla de apoderarse de nosotros", sostuvo el presidente autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en declaraciones a la televisión pública groenlandesa KNR. Nielsen, quien se encuentra en Copenhague, ya dejó claro el martes que, puestos a elegir, los groenlandeses se decantarán por seguir perteneciendo al Reino de Dinamarca, en lugar de pasar a manos de Estados Unidos. Con esta afirmación lanzó un mensaje de unidad frente a los propósitos anexionistas de Trump. Lo hizo acompañado de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien lleva años rechazando con contundencia los planes de Trump, sean para comprar, anexionarse o invadir la isla.

Nielsen, líder de partido centrista Demokraatit, ganó las elecciones legislativas groenlandesas de 2025 y se puso al frente de una coalición de amplio espectro. Quedó fuera de su alianza Naleraq, un partido cercano a los propósitos de la Casa Blanca. Demokraatit representa al independentismo más moderado. Naleraq pretendía convocar un referéndum independentista por la vía rápida, amparado en el derecho a la autodeterminación que desde 2009 contempla el Estatuto groenlandés.

