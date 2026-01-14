Crisis en Oriente Próximo
España recomienda a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país
Exteriores justifica la recomendación por la "inestabilidad" y las muertes y detenciones de manifestantes durante las protestas contra el régimen
Redacción
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado este miércoles a los ciudadanos españoles en Irán que abandonen el país por la situación de extrema inestabilidad que vive la República Islámica, con protestas masivas en sus calles desde hace dos semanas, una represión que ha dejado centenares de muertos y la posibilidad de una intervención de Estados Unidos planeando sobre el horizonte. "Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", indicó Exteriores a través de un comunicado en su página we,
"La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes", señaló la institución. España se suma así a otros países europeos, que en las últimas horas han pedido a sus conciudadanos que se marchen de Irán. “El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan", señaló la cancillería italiana en un comunicado difundido este miércoles. De acuerdo con el departamento habría unos 600 italianos actualmente en Irán, la mayoría de ellos en Teherán y sus inmediaciones.
Varsovia apremia a sus ciudadanos
También Polonia ha optado por la precaución. Sus ciudadanos deben abandonar Irán «inmediatamente», según ha pedido el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. «El Ministerio de Asuntos Exteriores insta a abandonar Irán de inmediato y desaconseja viajar a este país», ha afirmado en una publicación en X.
- La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
- Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
- Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar
- Más de 11.000 personas participarán este año en Badajoz en el gran desfile del domingo de Carnaval