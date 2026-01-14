Trump habla de la mujer asesinada por sus agentes de inmigración: "Fue muy ruda"

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió este martes el actuar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y acusó a Renee Good, mujer que murió la semana pasada durante un operativo en Mineápolis, de haber sido "muy dura".

Durante una entrevista con la cadena CBS NEWS, Trump dijo que seguramente Good fue una buena persona pero que durante su encuentro con el ICE, el pasado 7 de enero, actuó de una forma "muy ruda". La declaración del presidente estadounidense fue en respuesta a una pregunta del entrevistador, quien cuestionó qué le diría al padre de Good, tras el operativo que terminó con la vida de su hija.

Además, el republicano concluyó la intervención sobre el tema diciendo que los integrantes del ICE están haciendo un gran trabajo "deteniendo a miles de criminales ilegales de muchas nacionalidades".

Al inicio de la semana, el estado de Minnesota demandó a la Administración Trump por el operativo que acabó con la vida de Good, en una querella que advierte que "miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las 'Twin Cities' llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales". El estado hace referencia al tiroteo por parte de un agente del ICE que acabó con la vida de Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero, y pide que se detengan las operaciones del Servicio de Inmigración en Minnesota, alegando que tiene la autoridad soberana "inviolable" de proteger "la salud y el bienestar" de sus residentes.

Este martes un sondeo realizado por YouGov y The Economist mostró que el 46% de los estadounidenses apoya abolir al ICE, luego de la muerte de Good, en una encuesta que recogió la respuesta de 1.602 personas por medio de entrevistas virtuales los tres días posteriores a la muerte de la mujer.