Encuestas de las elecciones en Portugal 2026 hoy: así están los sondeos

Portugal elige presidente el próximo domingo, 18 de enero, en las elecciones presidenciales más abiertas en décadas. Las encuestas pronostican un empate técnico entre los candidatos favoritos, por lo que no se descarta que haya una segunda vuelta si ninguno consigue el mínimo de votos necesario. Estos comicios decidirán quién es el sucesor del actual jefe del Estado, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que ya ha agotado los dos mandatos que permite la Constitución portuguesa.

La evolución de los sondeos publicados hasta ahora refleja una enorme igualdad entre cinco de los 11 candidatos que concurren a las presidenciales. En una horquilla de apenas cuatro puntos se mueven el líder de la ultraderechista Chega, André Ventura; el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes; el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro; el exjefe del Estado Mayor de la Armada y almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL).

Marques Mendes, que fue en el pasado presidente del Partido Social Demócrata (PSD), la formación de centroderecha que ahora dirige el actual primer ministro, Luís Montenegro, ha recibido el respaldo del Gobierno, mientras que Seguro, que fue ministro en los gobiernos del actual secretario general de la ONU, António Guterres, tiene el aval de los socialistas.

La evolución de las encuestas Gráfico que muestra la evolución de las encuestas para las elecciones presidenciales en Portugal.

Más allá de los apoyos de cada candidato, las encuestas han ido mutando en los últimos meses sobre el posible ganador, pasando de Gouveia e Melo en los primeros sondeos, a Marques Mendes y Seguro en las semanas recientes y a Ventura, en los últimos días. En lo que sí coinciden la mayor parte de las estimaciones es en la posibilidad de que haya una segunda vuelta, una circunstancia que solo se ha dado una sola vez en democracia, en 1986, cuando el socialista Mário Soares triunfó en una segunda ronda muy reñida frente al demócrata-cristiano Diogo Freitas do Amaral.

Otro punto de convergencia de las distintas encuestas es que, de haber una segunda vuelta, si ninguno de los candidatos obtuviera más de la mitad de los sufragios en la primera, Ventura sería uno de los dos contendientes en esa segunda votación, pero no tendría garantizada la victoria final.

Entre los 11 candidatos a las presidenciales solo hay una mujer, la eurodiputada y excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins. Los cinco aspirantes restantes son el sindicalista André Pestana; el cofundador del partido ecologista Livre Jorge Pinto; el dirigente comunista António Filipe; el pintor Humberto Correia y el músico Manuel João Vieira.

