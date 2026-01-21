El príncipe Enrique, en el juicio contra el 'Daily Mail': "Han hecho la vida imposible a mi mujer"

El príncipe Enrique de Inglaterra ha cargado duramente contra la prensa en su declaración de este miércoles en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), el grupo editor del Daily Mail. El hijo de Carlos III ha acusado al tabloide de obtener información sobre su vida privada mediante métodos ilegales y ha asegurado que el hostigamiento de la prensa tuvo un fuerte impacto en sus relaciones personales durante años. "Han hecho la vida imposible a mi mujer [Meghan Markle]", ha afirmado Enrique, visiblemente emocionado, al final de su intervención de más de tres horas en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

El duque de Sussex se ha sometido a las preguntas del abogado de ANL, Antony White, quien ha tratado de demostrar los vínculos entre el príncipe y las periodistas Kate Nicholl y Rebecca English, autoras de gran parte de los 14 artículos sobre su vida privada escritos entre 2001 y 2013 con información obtenida presuntamente de forma ilegal. El abogado de la defensa ha señalado que tanto Nicholl como English se movían en el entorno de Enrique y tenían contacto con personas muy próximas a él, algo que reforzaría la tesis de que obtuvieron la información de fuentes legítimas.

Métodos ilegales

Pero el duque ha negado tener un "círculo social poco fiable" e insistido en que la información revelada en estos artículos, incluidos datos sobre viajes con su expareja Chelsy Davy o los lugares en los que él o personas cercanas a él se encontraban, sólo podía saberse a través de métodos ilegales, entre ellos escuchas telefónicas, el acceso a mensajes en contestadores automáticos o el 'blagging', la técnica de hacerse pasar por otras personas para obtener información confidencial. "Aparecían por todas partes. Era como un acoso en toda regla y una vigilancia constante", ha asegurado el príncipe.

En su testimonio escrito, revelado este miércoles, Enrique ha afirmado que su batalla contra la prensa se remonta al momento de la muerte de su madre, la princesa Diana, cuando él tenía 12 años. Desde entonces, los tabloides comenzaron una campaña de hostigamiento contra su persona que le provocó episodios de "paranoia" y que le llevó a desconfiar de su círculo más íntimo. En un primer momento creyó que la información publicada procedía de fuentes legítimas, pero con el paso del tiempo dio cada vez más validez a la teoría que apuntaba a que los medios sensacionalistas estaban contratando a investigadores privados para hacer el trabajo sucio.

Papel institucional

El príncipe ha indicado que, a pesar de sus sospechas, no podía emprender acciones contra la prensa debido a la política de "no complain, no explain (no quejarse y no dar explicaciones) que imperaba desde hacía años en la familia real británica. "No había otra alternativa; estaba condicionado a aceptarlo. En general, acepté el interés por el desempeño de mis funciones públicas", señala en su testimonio escrito. La renuncia a sus funciones como miembro activo de la familia real en 2020 le liberó de esta carga y le permitió emprender una costosa y larga batalla legal contra los principales tabloides británicos.

Esta es la segunda ocasión en la que Enrique declara en un tribunal tras su intervención en el juicio contra el grupo Mirror en 2023, el cual terminó con una victoria histórica para él. Poco después, el príncipe tuvo una segunda victoria al alcanzar un acuerdo extrajudicial con News Group Newspapers (NGN), grupo editor del diario The Sun, que supuso el pago de una indemnización millonaria y una petición de disculpa oficial. En esta ocasión, el hijo de Carlos III busca su tercera victoria junto a otros siete demandantes, entre ellos el músico Elton John y la actriz Elizabeth Hurley —expareja del actor Hugh Grant—, en un juicio que se alargará durante cerca de nueve semanas.

