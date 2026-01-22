Trump inaugura la Junta de Paz para Gaza y desvela su plan inmobiliario para la Franja

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a darse un baño de halagos. Esta vez ha sido en la ceremonia de inauguración de la "Junta de Paz" que debe poner fin al conflicto en Gaza, celebrada en paralelo al Foro Económico de Davos, que tiene lugar esta semana en la ciudad suiza. Cada uno de los 18 hombres y una mujer que integran esta nueva organización internacional han firmado su carta fundacional bajo la atenta mirada del mandatario republicano. "Gaza será reconstruida maravillosamente, y luego podremos pasar a otras cosas, junto con Naciones Unidas", ha declarado Trump en su discurso, ahuyentando los temores de que la Junta de Paz que él presidirá de forma vitalicia pretende rivalizar con la organización mundial.

"La ONU tiene un potencial enorme, y hay gente excelente en ella; creo que la combinación de la Junta de Paz con el tipo de gente que tenemos aquí, en la ONU, es fundamental", ha añadido el presidente estadounidense. Ningún líder de Europa occidental, incluido su homólogo español, Pedro Sánchez, ha aceptado la invitación de Trump al considerar que esta nueva organización minaría la autoridad de la ONU. Este jueves, en la ceremonia de inauguración, la mayoría eran países del mundo árabe e islámico, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Turquía, Jordania, Arabia Saudí, Pakistán o Bahréin, o del Cáucaso, como Armenia y Azerbaiyán.

Argentina, Bulgaría, Hungría, Indonesia, Mongolia, Kazajistán, Paraguay, Kosovo o Uzbekistán también han mandado a sus líderes a compartir escenario con Trump. Durante sus comentarios finales, el presidente estadounidense ha vuelto a resaltar el valor inmobiliario de la Franja de Gaza. "Esta es una ubicación excelente, miren esta ubicación en el mar, miren esta hermosa propiedad: lo que podría ser para tanta gente, será grandioso, la gente que vive tan mal vivirá tan bien", ha recordado en referencia a las primeras conversaciones sobre la Junta de Paz. Tras su ponencia, han hablado el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, y su yerno y asesor, Jared Kushner.

Detalles del plan

Kushner ha centrado gran parte de su intervención en describir los planes de desarrollo de la organización en Gaza, sin hacer mención de los pasos para un camino hacia un Estado palestino. "Lo más importante será la seguridad; obviamente, estamos trabajando muy de cerca con los israelíes para encontrar una forma de reducir la escalada, y la siguiente fase es trabajar con Hamás en la desmilitarización", ha dicho. A su vez, ha destacado la necesidad de inversiones y la intención de usar los "principios del libre mercado" para cambiar la dependencia de Gaza de la ayuda extranjera. Gaza quedaría dividida en zonas "residenciales" y "mixtas de turismo costero", según ha anunciado Kushner.

"En dos o tres años" ciudades como Rafah o la "Nueva Gaza" podrían ser reconstruidas, donde se construirán 100.000 unidades de vivienda en cada una, ha declarado el yerno del presidente, proyectando en las pantallas imágenes de elevados edificios futuristas que recuerdan más al paisaje de Dubái que al del enclave palestino. En la diapositiva sobre el Comité Nacional de Administración de Gaza (CNAG), el Gobierno tecnocrático que pasará a controlar el enclave, había errores gramaticales en la traducción en árabe del nombre de este organismo. Durante los próximos 100 días, de acuerdo a las proyecciones de Kushner, los esfuerzos de la Junta se centrarán en la ayuda humanitaria y la reconstrucción del enclave.

Reapertura de Rafah

A su vez, Ali Shaath, presidente del CNAG, ha intervenido con un vídeo grabado desde El Cairo, ya que las autoridades israelíes no han permitido a los integrantes del comité entrar en la Franja, según han denunciado fuentes palestinas esta semana. Tras agradecer a Trump sus logros, Shaath ha defendido que, a partir de ahora, en Gaza habrá "una autoridad, una ley y un arma", en referencia a la voluntad de desmilitarizar a Hamás. Además, antes de dirigirse a la población de Gaza, alabando su "firmeza" durante los dos últimos años, Shaath ha anunciado que, a partir de la semana que viene, el paso de Rafah abrirá en las dos direcciones, una condición que Israel debería haber cumplido como parte de la primera fase del alto el fuego y que sigue pendiente.

Un funcionario israelí ha dicho a The Times of Israel que el primer ministro, Binyamín Netanyahu, convocará al gabinete el domingo para discutir la apertura del cruce de Rafah, cerrado desde mayo de 2024, y la devolución del cuerpo del sargento Ran Gvili, el último rehén que queda en la Franja.

La atención mundial sobre él ha permitido a Trump referirse a otros asuntos relativos a la región, como Hizbulá en el Líbano —"tenemos que hacer algo al respecto"— e Irán. "Eliminamos por completo la capacidad nuclear y de enriquecimiento de uranio de Irán; Teherán quiere dialogar, y dialogaremos", ha declarado. "Si [Hamás] no entrega sus armas, será su fin", ha añadido.

En su presentación, Kushner ha dado más detalles sobre la desmilitarización que se llevará a cabo en el territorio gazatí. Los miembros del grupo que entreguen sus armas serán "recompensados con amnistía y reintegración, o con un salvoconducto", tal y como se podía leer en una diapositiva. Algunos de ellos serán "integrados" en la nueva fuerza policial palestina tras una "rigurosa investigación". Una vez completada y verificada la desmilitarización, el Ejército israelí se retirará al perímetro de seguridad alrededor de Gaza. La reconstrucción sólo empezará en esas zonas donde haya tenido lugar el desarme. Además, Kushner ha anunciado que en las próximas semanas se celebrará en Washington una conferencia sobre inversiones en Gaza.

