Quién es Liam, el niño de cinco años detenido por las autoridades migratorias en Minnesota

La temperatura es gélida, a juzgar por la foto. Y el niño, Liam, de cinco años, tiene un semblante verdaderamente triste. Lleva puesto un gorro infantil color celeste y un agente le agarra por su pequeña mochila de Spiderman. Otra foto icónica de cómo se las gastan las autoridades migratorias en EEUU, especialmente en Minnesota, una olla a presión desde que hace un mes, cuando un agente del Servicio de Control de Inmigracion y Aduanas (CIE) mató a una mujer prácticamente a bocajarro y se extendieron las protestas. Tras el suceso, el estado, con un gobernador demócrata, se ha convertido en modelo de la política de puño de hierro de Trump contra la inmigración indocumentada.

Liam C.R., de cinco años, volvía con su padre, Alexander C., de la escuela a su casa en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis (Minnesota) el 20 de enero, cuando agentes migratorios requirieron al progenitor, que intentó salir huyendo. Se trata de una familia de Ecuador que llegó a EEUU en el 2024 y está amparada por una petición de asilo pendiente de resolución sin ninguna orden de deportación pendiente. El padre fue detenido -pese a no tener antecedentes penales, según medios estadounidenses- y los agentes instaron al niño a picar a su casa para saber si había más gente, gesto criticado al entender que usaron al menor como cebo para localizar a otros adultos indocumentados. Finalmente se llevaron a los dos, padre e hijo, que permanecen detenidos en el centro Dilley de Texas, a pesar de que un adulto se ofreció a hacerse cargo del menor.

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights han puesto el grito en el cielo por el episodio que ha terminado con la detención del menor, que consideran un atentado flagrente a sus derechos. La polvadera pública que ha generado el caso ha hecho que el propio vicepresidente de EEUU, JD Vance, con una particular versión de los hechos que difiere notablemente de la de los testigos, haya tenido que salir al paso. "¿Qué iban a hacer? ¿Dejar que se congelara en la calle?", declaró Vance al defender que no se trató de una detención sino, a juzgar por sus palabras, de un servicio de canguro.

"Apoyo inquebrantable"

El objetivo de la visita del vicepresidente Minnesota fue mostrar su "apoyo inquebrantable" a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que están en el punto de mira por las técnicas cada vez más agresivas en sus operativos.

En esta línea, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó de que el menor se encuentra bajo su resguardo, debido a que su padre, el ciudadano ecuatoriano Adrián Alexander Conejo Arias, huyó ante la presencia de agentes de ICE, dejando al menor en el vehículo en el que se encontraba.

Noticias relacionadas

Ecuador, a través de su consulado en Minneapolis, solicitó información de manera inmediata al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos para saber los detalles sobre el caso y conocer la situación en la que se encuentra el menor. La cancillería ecuatoriana indicó que , en este tipo de casos, se consulta con los padres la posibilidad de que el menor sea deportado junto con ellos a su país o, en su defecto, se quede con una persona de confianza designada por los progenitores.

