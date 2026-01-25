Al menos 104 presos políticos salen de la cárcel en coincidencia con la partida del primer buque petrolero autorizado por EEUU

Los dos episodios ocurrieron casi al mismo tiempo e informan de las novedades políticas en Venezuela después de la operación militar norteamericana del pasado 3 de enero. Un buque petrolero fletado por la empresa Trafigura partió el domingo desde el puerto de Jose, Anzoátegui y con dirección a Louisiana Offshore Oil Port (LOOP). Se trata del primer cargamento que forma parte del suministro de 50 millones de barriles acordado este mes entre Caracas y Washington. "No hay que tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Es un derecho de Venezuela la diversidad en sus relaciones internacionales", dijo la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez. Ese domingo, mientras la reemplazante de Nicolás Maduro explicaba la novedad, al menos 104 presos políticos abandonaban sus prisiones, según la oenegé Foro Penal. Si bien el proceso de excarcelaciones es considerado por el Gobierno como una decisión autónoma que había comenzado en diciembre, ningún observador pasa por alto que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, lo incluyó en la hoja de ruta para Venezuela de la administración de Donald Trump.

"Sería ideal que el Gobierno publique listas de excarcelaciones", Dijo Alfredo Romero, de Foro Penal. Entre las personas que abandonaron la prisión se encuentra el abogado Kennedy Tejeda, quien había sido detenido a principios de agosto de 2024, en medio de las protestas contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar la victoria en las urnas de Maduro sin presentar las actas del escrutinio. Han sido a su vez beneficiados las personas arrestadas en el marco de la Operación Gedeón, como se llamó una incursión frustrada del 3 de mayo de 2020 de la que participaron un grupo de exmilitares desertores y tres miembros de un equipo privado de seguridad de EEUU con el propósito de entrar al país sudamericano a través de las costas de los estados La Guaira y Aragua. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión. La condena fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Las nuevas excarcelaciones no eliminan la escena de las familias que llevan semanas pernoctando en las afueras del Rodeo I. Allí duermen en carpas donadas y sobre colchones a la espera de que se abran las puertas del penal. De acuerdo con la "presidenta encargada" ya han salido 626 personas de las unidades penitenciarias. Para Foro Penal son 260. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) eleva la cifra a 277.

Pedido de Maduro

En este contexto, el canal oficial Telesur informó que Maduro, quien se encuentra en Nueva York luego de ser secuestrado junto a su esposa Cilia Flores, envió un mensaje a sus seguidores que se movilizaron el fin de semana en Caracas. A ellos les pidió "una oración" para que Venezuela se encamine hacia la paz. "Hoy él iba a orar en un recinto especial, allá en la cárcel, y le pedía al pueblo que hiciera lo mismo", explicó su hijo, Nicolás Maduro Guerra, diputado y a la vez el responsable de las relaciones del Gobierno con los sectores evangélicos. "Y aquí estamos, en la lucha permanente para que haya paz en nuestra patria; para que la unidad de todos los venezolanos y venezolanas cada día sea más; para preservar la paz y la vida; para preservar la vida de nuestro presidente, y para la estabilidad política. No hemos parado. Y pedimos a Dios todos los días que nos dé esa fuerza", dijo la alcaldesa capitalina, Carmen Meléndez.

