Más de un millón de clientes se quedan sin electricidad por la "monstruosa" tormenta de nieve que afecta a Estados Unidos

La enorme tormenta de nieve que afecta del centro-este al noreste de Estados Unidos ha provocado que más de 1.046.000 hogares y empresas se hayan quedado sin suministro eléctrico, mientras que las aerolíneas han cancelado más de 17.000 vuelos en las regiones afectadas.

La cifra de abonados afectados por el apagón ha sido proporcionada por el portal poweroutage.us, que destaca que el estado más afectado es Tennessee, con 307.000 clientes; seguido de Mississippi, con 178.000. Por detrás están Louisiana y Georgia, ambos con más de 100.000, y Texas, Kentucky, Virginia Occidental y Alabama. Las autoridades han advertido de que los apagones podrían durar días debido a las dificultades provocadas por la tormenta.

La "monstruosa" tormenta, como la llaman los medios de comunicación estadounidenses, ha recorrido ya más de 3.700 kilómetros en dirección noreste y ha dejado a casi 200 millones de personas afectadas por algún tipo de alerta meteorológica. La tormenta es ya la que ha dejado a más condados bajo alerta por tormenta invernal desde que hay registros.

Además, las autoridades estatales y locales han ordenado la suspensión de las clases presenciales en grandes ciudades. En algunos casos se darán las clases por medios digitales, en remoto.

Las previsiones auguran que el mal tiempo continuará este domingo y durante los primeros días de la semana próxima con temperaturas mínimas pueden alcanzar los -45ºC, según el Servicio Nacional de Meteorología, que ha confirmado una alerta de tornado en el sureste de Alabama y otra en Florida.

Al menos 17 estados y el distrito de Columbia ya han declarado el estado de emergencia para poder hacer frente a la situación que prevé dejar grandes cantidades de nieve en ciudades como Nueva York o Boston, incluso hasta 60 centímetros en zonas de los estados de Kentucky y Virginia.

"Acabo de aprobar las Declaraciones de Emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse seguros y abrigados!", ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales.

En la ciudad de Nueva York, al menos cinco personas han perdido la vida mientras se encontraban en la calle y, aunque no han podido determinarse las causas de la muerte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha decretado que todos los neoyorquinos que lo necesiten serán aceptados en los refugios municipales. Las últimas previsiones alertan de una nevada de al menos 30 centímetros para la ciudad.