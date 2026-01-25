Corea del Sur
Muere a los 73 años el ex primer ministro surcoreano Lee Hae Chan durante una visita a Vietnam
Estaba en Ho Chi Minh como vicepresidente del Consejo Asesor para la Unificación Pacífica
Europa Press
El ex primer ministro de Corea del Sur Lee Hae Chan ha fallecido este domingo a los 73 años de edad durante una visita de negocios a Vietnam. Lee, ahora vicepresidente sénior del Consejo Asesor para la Unificación Pacífica (PUAC), falleció en un hospital de Ciudad Ho Chi Minh alrededor de las 14.48 (hora local) tras sufrir un paro cardíaco, según informaron las autoridades surcoreanas.
El ex primer ministro se había quejado de síntomas gripales antes de partir hacia Vietnam el jueves y se preparaba para regresar a casa el viernes tras el deterioro de su estado. Lee fue trasladado a urgencias el viernes tras experimentar dificultad para respirar mientras esperaba su vuelo de regreso en el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh. Sufrió un paro cardíaco durante el traslado al hospital y otro en el mismo hospital.
Sus restos mortales, ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, serán trasladados a Corea del Sur el lunes por la noche, llegando al Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, en la madrugada del martes.
