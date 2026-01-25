Zelenski se reúne con los presidentes de Lituania y Polonia, que destacan la importancia de la lucha ucraniana

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó este domingo a Vilna, la capital de Lituania, para reunirse con sus homólogos lituano y polaco, Gitanas Nauseda y Karol Nawrocki, respectivamente, en el "formato del Triángulo de Lublin". Ambos mandatarios subrayaron el ejemplo de Ucrania al aludir a la importancia de la lucha por la libertad durante sus respectivos discursos en la basílica de la catedral de Vilna en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento lituano de Enero contra el Imperio ruso.

En redes sociales, Zelenski había explicado que la reunión forma parte de sus esfuerzos "con todos los líderes para fortalecer a Ucrania" en medio de las constantes oleadas de ataques rusos contra la infraestructura energética del país. "Todos deben comprender claramente la amenaza que proviene de Rusia, y son nuestras naciones las que mejor la comprenden", ha añadido en relación a la proximidad de Polonia y Lituania a la zona de conflicto.

"Agradecemos profundamente el apoyo de Lituania, nuestras relaciones y, en general, los vínculos de Ucrania y los ucranianos con la sociedad lituana. Nuestra seguridad solo puede ser compartida entre nuestros Estados y nuestros pueblos. Agradecemos a todos los que nos acompañan en su corazón, con nuestro pueblo", ha manifestado.

Nauseda, que ya había celebrado en redes la llegada de su homólogo ucraniano, ha afirmado que "el ejemplo de Ucrania demuestra claramente que el deseo auténtico y verdadero de libertad no puede ser combatido", ha destacada ante Zelenski y la líder opositora en el exilio bielorrusa, Svetlana Tijánovskaya.

"Fue precisamente esta tradición heredada de libertad la que separó para siempre a nuestras naciones —lituanos, polacos, ucranianos, bielorrusos— de Rusia, que hizo todo lo posible, sin éxito, por derribar este muro invisible pero increíblemente fuerte", ha dicho para agregar que "un implacable anhelo de libertad" había acompañado a los antepasados de estas naciones de un levantamiento a otro, ayudándolos a soportar sucesivas oleadas de represión, adoctrinamiento forzoso y destrucción de la identidad nacional.

Esfuerzos del Kremlin

"Hoy en día, esto lo vemos con mayor claridad en Ucrania, que lucha por su libertad. Desde hace casi cuatro años, Rusia ha está utilizando todo su poderío para aplastar la esperanza de una vida más libre, más brillante y más próspera que nació en el Maidán", dijo, al referirse a la revolución que llevó al derrocamiento en 2014 del último presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich.

Ha agregado que "durante casi cuatro años, todos los esfuerzos del Kremlin se han ido haciendo añicos. Y nosotros mismos estamos contribuyendo en todo lo que podemos para que Ucrania pueda continuar la lucha y, en última instancia, derrotar a nuestro enemigo común".

Nawrocki, por su parte, ha destacado que el Levantamiento de Enero, aunque militarmente derrotado, fue una victoria en el plano moral y espiritual, porque "despertó la conciencia de las naciones, conservó su identidad, transmitió a las generaciones posteriores el mensaje de que no hay que rendirse". Ha señalado que, gracias a esta convicción, Polonia y Lituania pudieron recuperar su independencia en 1918. "Y gracias a ella, hoy podemos llamar a las cosas por su nombre: a la agresión, agresión, y a la libertad, libertad", ha afirmado, según la agencia polaca PAP.

El viaje de Zelenski se produce tras dos días de conversaciones presenciales en Abu Dabi, en las que participaron oficiales militares y otras personas de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Estas conversaciones se centraron en los posibles parámetros para poner fin a la invasión rusa después de casi cuatro años.