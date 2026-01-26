Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

Han tenido que pasar 843 días para que el policía israelí Ran Gvili volviera a casa. Su cuerpo era el último que quedaba en la Franja de Gaza. Este lunes, después de dos largos años, su cadáver ha sido recuperado y devuelto a Israel. Así lo ha confirmado el Ejército israelí esta tarde. Gvili, de 24 años en el momento de su muerte, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado" al enclave palestino, han anunciado las autoridades militares en un comunicado. Gvili estaba de baja médica cuando tuvo lugar el ataque y tenía una cirugía programada dos días después, pero decidió ponerse el uniforme y salir en defensa del kibbutz Adamim, pese a los ruegos de sus familiares para que se quedara en casa. Con la entrega de los restos mortales de Gvili, Hamás ya ha cumplido con todas sus obligaciones de la primera fase del alto el fuego.

Se trata de la noticia más esperada para la sociedad israelí. Gvili era el último de los 255 rehenes que secuestró Hamás durante su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, en el que también murieron 1.139 personas. Después de lanzar una "operación a gran escala" para encontrarlo esta mañana, el Ejército israelí ha anunciado que se ha completado el proceso de identificación del rehén y que se ha informado a la familia del Gvili "de que su ser querido ha sido identificado y está siendo enterrado". Las fuerzas han informado que su cuerpo fue encontrado en una fosa común en un cementerio de Ciudad de Gaza, tras la examinación de 250 cadáveres siguiendo información de inteligencia recibida la semana pasada.

"Con todo el dolor y toda la pena, ahora finalmente podemos llorar, ahora finalmente podemos reconocer y comprender que Rani está en casa", ha reconocido Harel Phahchinski, tía de Gvili, en una entrevista con la emisora pública israelí Kan. Su madre, Talik Gvili, ha presumido de que su hijo fue "el primero en entrar y el último en regresar: nuestro héroe". El comisario de policía de Israel, Danny Levy, ha informado a la familia de Gvili que Ran "fue encontrado intacto con un uniforme de policía". La oficina del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha declarado que su regreso "cierra el círculo". "Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido devueltos", han confirmado las autoridades militares israelíes.

Exigencias de Hamás

Hamás también se ha expresado en un comunicado. "La resistencia, en cumplimiento de su responsabilidad nacional y compromiso con lo acordado, realizó importantes esfuerzos en la búsqueda del cuerpo del último cautivo y mantuvo informados a los mediadores con la información necesaria, lo que permitió la recuperación del cuerpo", ha defendido. "Este paso se enmarca en el pleno compromiso de la resistencia con los requisitos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, ya que cumplió con todas sus obligaciones de forma clara y responsable", ha añadido. En el texto, exige que Israel "complete la implementación de todas sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego sin demora".

Entre sus peticiones, está "abrir el cruce de Rafah en ambas direcciones sin restricciones, permitir la entrada de las cantidades necesarias para las necesidades de Gaza, levantar la prohibición de cualquier suministro o material, llevar a cabo una retirada completa de la Franja y facilitar la labor del comité nacional para la administración de Gaza (CNAG)”. Durante la inauguración de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada, el presidente del CNAG, Ali Shaath, prometió que esta semana reabriría el paso de Rafah en la frontera con Egipto, la única vía de acceso al mundo para los gazatíes y una condición a la que Israel se había comprometido como parte de la primera fase de la tregua iniciada en octubre.

"Primera vez desde 2014"

A su vez, este fin de semana Trump ha mandado a su enviado especial Steve Witkoff y su yerno y asesor Jared Kushner a Israel para asegurarse de que Netanyahu permite la transición a la segunda fase, incluyendo la apertura de Rafah. El líder hebreo ha accedido pero condicionándolo al retorno del último cuerpo, por lo que ahora deberá cumplir su promesa, aunque eso puede implicar un enfrentamiento con sus aliados ultraderechistas. Varios ministros de alto rango se han opuesto a la reapertura de Rafah durante la discusión del gabinete de este domingo, argumentando que entra en conflicto con los objetivos de la guerra, principalmente la destrucción de Hamás, y que podría dar forma a los futuros acuerdos de soberanía en Gaza.

Frente al pleno de la Knesset, el Parlamento israelí, Netanyahu ha dicho que, tras la localización del cuerpo de Gvili, "la siguiente etapa no es la reconstrucción, sino el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza". "Cuanto antes desarmemos a Hamás y desmilitaricemos la Franja de Gaza, antes completaremos los objetivos de la guerra", ha añadido. "Tras muchos años difíciles, por primera vez desde 2014, no hay ciudadanos israelíes secuestrados en Gaza", ha recordado el presidente israelí, Isaac Herzog, que se ha quitado el pin amarillo que representa a los rehenes de manera simbólica. Por su parte, Trump ha celebrado la noticia en Truth Social. "¡Así, recuperamos a los 20 rehenes vivos y a todos los muertos! ¡Un trabajo increíble! Muchos lo consideraban imposible. ¡Felicitaciones a mi gran equipo de campeones!", ha escrito.

