Una persona en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Una persona resultó herida y se encuentra en estado crítico este martes por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, informaron medios estadounidenses, que cita a fuerzas de seguridad que investigan el hecho

La persona baleada sería un ciudadano estadounidense armado, con supuestos antecedentes de tráfico de personas, específicamente de inmigrantes indocumentados, dijo una fuente a la cadena CBS.

El hecho ocurrió en el sur del condado de Pima, que comparte frontera con México, alrededor de las 7:30 hora local de Arizona (14:30 GMT), según información del Departamento del Sheriff del Condado de Pima citado por NBC.

El Distrito de Bomberos de Santa Rita reportó que la persona se encuentra en estado crítico. El herido fue llevado en helicóptero a un hospital de Tucson, según informó el medio Tucson.com.

La persona sería el objetivo de un operativo de la Patrulla Fronteriza, que huyó a pies tras una parada de tráfico, según dijo la fuente a CBS.

El conductor huyó a pie y, según la información, disparó contra un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y los agentes de la Patrulla Fronteriza que se encontraban en tierra, que respondieron al fuego.

La Patrulla Fronteriza no ha dado información oficial sobre el incidente ocurrido.

El Departamento del Alguacil de Pima se refirió a la persona herida como "sospechoso".

El incidente ocurre cuatro días después de la muerte a tiros de Alex Pretti el pasado sábado en la ciudad de Minneápolis, cuando agentes de CBP, dispararon contra el hombre mientras grababa las acciones de los agentes de inmigración, lo que ha causado un gran debate en el país. EFE