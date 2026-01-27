La UE y la India cierran uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo en Nueva Delhi

La Unión Europea y la India han dado por concluidas este martes las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, uno de los más grandes del mundo, tras casi 20 años de negociaciones, apenas semanas después de la firma del tratado con los países del Mercosur, cimentando la estrategia de diversificación del bloque frente al proteccionismo de Estados Unidos, y exhibiendo un acercamiento político notable con el país.

"Lo logramos. Hemos cerrado el mayor de todos los acuerdos, creando un mercado de 2.000 millones de personas", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración en Nueva Delhi tras cerrar el trato. "Esta es la historia de dos gigantes", ha añadido, "dos gigantes que eligen la colaboración, con un verdadero espíritu de beneficio mutuo. Un mensaje contundente: la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales".

"Hay una dimensión geopolítica del momento que es evidente para todos", ha reconocido una alta fuente comunitaria. El acuerdo comercial que la India y la UE han cerrado este martes está, efectivamente, cargado de simbolismo. Es un reflejo más de la estrategia del bloque de reforzar las relaciones con socios con quienes comparten intereses, y de diversificar sus relaciones comerciales en una era marcada por el proteccionismo. La visita a Nueva Delhi, la participación de la propia Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la celebración del Día de la República, y los acuerdos alcanzados esta semana, cimentan esa unión y traducen lo simbólico en decisiones concretas.

También el primer ministro indio, Narendra Modi, ha puesto de manifiesto esa buena sintonía. Modi ha llamado a Costa "el Gandhi de Lisboa" y ha dicho de Von der Leyen que es "una inspiración para el mundo", al haberse convertido en la primera mujer en presidir la Comisión Europea. El primer ministro indio ha destacado que con los acuerdos alcanzados esta semana, su país y el bloque llevan sus relaciones a una nueva dimensión.

El propio Costa ha honrado sus raíces indias. "La conexión entre Europa y la India es algo personal para mí", ha reconocido el portugués. "Nuestra cumbre envía un mensaje claro al mundo", ha añadido el presidente, "en un momento en que el orden global está siendo remodelado de manera fundamental, la Unión Europea y la India permanecen unidas como socios estratégicos y confiables".

Menos barreras al comercio

Von der Leyen se puso como fecha límite finales de 2025 y solo erró la fecha por unos días. La presidenta de la Comisión viajó el pasado domingo a Nueva Delhi junto con el presidente del Consejo Europeo para una cumbre que ha escenificado el acercamiento entre ambos socios. La cumbre ha concluido con el mayor acuerdo comercial que el bloque ha sellado hasta la fecha.

El pacto pone fin a unas negociaciones que arrancaron hace casi 20 años, en 2007. Según la Comisión, el texto permitirá reducir "sustancialmente" las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre ambos. Bruselas calcula que supondrá un ahorro de 4.000 millones en aranceles para los exportadores, "abriendo importantes oportunidades comerciales y de inversión".

La UE es el principal socio comercial de la India, mientras que la India es el noveno país con el que más comercia el bloque. Según la Comisión, el comercio de bienes entre los Veintisiete y la India ha aumentado casi un 90% en la última década. El objetivo del acuerdo es fortalecer todavía más esa relación facilitando el intercambio entre ambos. En particular, el texto supone la eliminación de los aranceles para el 96% de las exportaciones europeas, de aquí a 2032.

Bruselas se quejaba también de las dificultades para acceder a las licitaciones públicas, además de "obstáculos técnicos al comercio", como ciertas medidas sanitarias y fitosanitarias. Según la Comisión, el acuerdo garantizará normas "claras, sencillas, predecibles y de obligado cumplimiento". A ojos del Ejecutivo comunitario, esto permitirá a los europeos continuar diversificando sus intercambios comerciales.

Además, según la Comisión, el acuerdo "otorgará a las empresas de la UE un acceso privilegiado al mercado indio de servicios", en particular en áreas como los servicios financieros o el transporte marítimo. También aborda otra cuestión que era clave para la UE, al proteger los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, marcas registradas, diseños, o los secretos comerciales.

Cooperación en seguridad

Además del acuerdo comercial, la cumbre marca la firma de la Asociación de Seguridad y Defensa entre la UE y la India. El objetivo es estrechar la colaboración en materia de seguridad y defensa, participando en operaciones conjuntas, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad marítima y la lucha contra la piratería. También trabajarán juntos en la lucha contra las amenazas híbridas o el terrorismo. El marco deberá contribuir también a la cooperación en el ámbito de la industria de la defensa.

La UE solo tiene acuerdos similares con otros dos países de Asia: Japón y Corea del Sur. "Europa y la India han decidido ser socios confiables el uno para el otro. Y así es como demostramos la confianza que compartimos", ha dicho Von der Leyen. Además, los líderes han anunciado que iniciarán las negociaciones sobre un acuerdo que permita el intercambio de información clasificada. Esto permitiría a la India participar en iniciativas de seguridad y defensa del bloque, un matiz importante en un momento en el que la UE ha aumentado significativamente su inversión en defensa.

"La prosperidad no existe sin seguridad", ha dicho Costa, que ha descrito el acuerdo cerrado este martes como "el primer paso hacia una cooperación aún más ambiciosa en el futuro". Pero el acercamiento entre la UE y la India, dada la estrecha relación entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, no está exento de polémica.

Costa ha asegurado que la cumbre ha servido también para acercar posturas en este sentido. Citando precisamente a Gandhi, el portugués ha dicho que "la paz no surgirá del choque de armas, sino de la justicia vivida y practicada por naciones desarmadas ante las adversidades". La cumbre, ha asegurado el presidente, "reafirmó nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos por una paz integral, justa y duradera en Ucrania".

