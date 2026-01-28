Trump lanza un ultimátum a Irán y le amenaza con una "flota mayor" que Venezuela para forzarle a negociar un pacto nuclear

Donald Trump vuelve a agitar el tablero exterior con una amenaza explícita a Irán: sentarse a negociar de forma inmediata un acuerdo sobre su programa nuclear o exponerse a una intervención militar. En un mensaje publicado en su red social, Trump amenazó este miércoles con el envío de una "armada masiva" hacia la región y citó como precedente la operación estadounidense en Venezuela para detener y encarcelar en una prisión de Nueva York al presidente Nicolás Maduro.

Irán replicó con firmeza, pero sin cerrar del todo la puerta: el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, sostuvo que "hacer diplomacia mediante amenaza militar" no funciona y la misión iraní ante la ONU se declaró "lista para el diálogo basado en el respeto mutuo", con una advertencia añadida: si la presión escala, responderán "como nunca antes".

El movimiento llega después de semanas en las que Trump ha ido preparando el terreno con el argumento de la represión del régimen iraní contra los manifestantes. Las organizaciones de derechos humanos cuentan más de 6.300 muertos desde el inicio de las protestas a finales de diciembre, en un país sacudido por un apagón de internet de casi tres semanas.

El contraste con el frente interno es inevitable: mientras Trump se presenta como un defensor de las libertades en Teherán, se muestra en cambio implacable con los manifestantes que salen a la calle en EEUU en contra de la represión migratoria. Dos personas ya han muerto a manos de los agentes federales en Minneapolis, y la Casa Blanca trata ahora de desescalar, en respuesta a las grietas de apoyo a estas actuaciones, incluso entre votantes de su propio partido.

También es un giro de foco en una agenda exterior que en lo que va de año ha ido saltando de Venezuela a Groenlandia y, ahora, a Irán. La secuencia ilustra cómo el retorno de Trump ha dado una presidencia de sobresaltos: cambios rápidos de objetivo, golpes de efecto que reordenan titulares y una política exterior imprevisible.

Ultimátum

Trump difundió el mensaje en Truth Social con tono de ultimátum. "Ojalá Irán se siente pronto a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo: SIN ARMAS NUCLEARES. Si no, nuestras fuerzas están listas, dispuestas y capacitadas para cumplir su misión con rapidez y con violencia, como hicimos en Venezuela", escribió, elevando la presión sobre Teherán y amarrando la amenaza a un precedente que exhibe como prueba de determinación.

Y, a pesar de la insistencia de Trump contra la represión en Irán --ya de bajada después de la brutal respuesta a las protestas del 8 y 9 de enero pasados-- en este último mensaje, el presidente desplaza el foco a la amenaza nuclear. La advertencia llega acompañada de una demostración de fuerza. Trump insiste en una "armada" que "se mueve rápido, con gran poder" hacia Irán, y el Pentágono ha reforzado la postura regional con medios navales y aéreos.

Armada hacia el Golfo

El despliegue incluye buques de escolta y ya se observa en la llegada de aeronaves a bases en Jordania y Qatar y a Diego García (archipiélago de Chagos, en el Índico), decenas de vuelos de carga y reabastecimiento, y presencia de drones y aviones de inteligencia operando cerca del espacio aéreo iraní, según plataformas de seguimiento civil. Imágenes satelitales han mostrado durante meses buques de combate en Bahréin, recordatorio de que parte del dispositivo ya estaba posicionado desde antes.

EEUU mantiene, además, una huella militar amplia en Oriente Próximo, con hasta 50.000 efectivos en la región. En torno a 10.000 están en la base aérea de Al Udeid (Qatar), además de instalaciones y presencia en Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Bahréin.

El presidente de EEUU, Donald Trump en la Casa Blanca en Washington / Octavio Guzmán / EFE

Ataque de junio

En junio de 2025, Estados Unidos atacó tres instalaciones de enriquecimiento en una operación bautizada como 'Midnight Hammer' (Martillo de medianoche) que, según la versión estadounidense, retrasó de forma significativa la capacidad iraní para construir un arma nuclear. Irán replicó que el daño no fue "mayor" porque el material ya había sido retirado, y respondió con un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar, que Trump calificó entonces de "débil" y “esperado". La operación 'Midnight Hammer' formó parte de la guerra de 12 días de Israel contra el país persa.

En su nueva escalada verbal, el presidente recupera ese precedente y eleva la apuesta: el mensaje implícito es que la siguiente ronda sería peor si Irán no cede. Teherán también mueve sus piezas: imágenes satelitales han mostrado a un gran buque portadrones incorporado el año pasado, desplegado frente a la costa iraní. El cuadro es el de una disuasión cruzada con margen estrecho para el error. A corto plazo, el riesgo es una escalada, intencionada o por accidente, por cálculo erróneo o por necesidad política.

