El Gobierno de Siria y las milicias kurdas anuncian un acuerdo "integral" para su adhesión al Estado

Las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han acordado este viernes por la mañana su integración definitiva dentro de la nueva administración del país árabe.

Las FDS dominaban el noreste de Siria, sobre todo las regiones al este del río Éufrates. En las últimas semanas, sin embargo, ante el fracaso de las negociaciones por su integración, Damasco lideró una ofensiva militar que apartó a estas milicias de la mayoría de sus territorios, donde habita mayormente una población árabe que se sublevó contra las FDS.

En la actualidad las milicias kurdosirias tan solo controlan las regiones de Hasakah, Qamishlo y Kobane, esta última sitiada y con una crisis humanitaria naciente y con la amenaza de combates esporádicos en los últimos días de alto el fuego, violado casi a diario. El acuerdo de este viernes debe terminar con todo ello.

"Hemos pactado parar el intercambio de fuego entre el Gobierno sirio y las FDS bajo este acuerdo comprensivo, con un entendimiento para empezar un proceso por fases para la integración de las estructuras militares y administrativas entre las dos partes", reza el documento publicado este viernes, conseguido a través de la mediación del enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, también embajador de Washington en Turquía.

Turquía es el principal aliado de la nueva Siria que preside, Ahmed al Sharaa, y lleva meses presionando por el final de la administración autónoma kurda del noreste del país árabe. Ankara cataloga a las FDS como una organización terrorista por sus vínculos con la guerrilla kurdoturca del PKK, en guerra contra Turquía desde la década de los 80 y ahora enfrascada en un delicado y contestado proceso de paz.

El pacto —que no pone fechas para la integración, uno de los puntos aún por resolver— prevé que policías del Ministerio del Interior sirio se desplieguen a los centros de Hasakah y Qamishlo, algo que no ha ocurrido hasta ahora, y la creación de tres brigadas dentro del Ejército sirio para milicianos kurdos.

Este era, de hecho, uno de los puntos de fricción entre las dos partes: Damasco presionó hasta última hora para que los milicianos kurdos entrasen a las Fuerzas Armadas a título individual. Finalmente, las FDS tendrán una pequeña estructura propia dentro del Ejército sirio.

Derechos culturales

El acuerdo, además, viene a rubricar los derechos de ciudadanía, culturales y lingüísticos de la minoría kurda, muchos de cuyos miembros nunca fueron reconocidos como ciudadanos sirios por parte del régimen de Hafez y Bashar al Asad, que gobernaron el país árabe desde la década de los 70 hasta diciembre de 2024.

"Prevemos la retención y regularización de los empleados civiles de la administración autónoma. Y se establecerán derechos civiles y educativos para los kurdos, además de garantizar el retorno a sus casas de la población desplazada", reza el documento.

Noticias relacionadas

Esta futura integración, así, termina con la espina más difícil para el Gobierno, que pasará a controlar casi la totalidad del territorio sirio, menos la ciudad y alrededores de Sweida, en la frontera con Jordania. Esa región, tras varios episodios de violencia sectaria en verano, está dominada por varias milicias drusas —algunas apoyadas por Israel—, que rechazan su integración. En la zona reina un frágil alto el fuego, roto esporádicamente por escaramuzas entre drusos y grupos armados nómadas de la zona.

Suscríbete para seguir leyendo