Venezuela aprueba la reforma de la ley de hidrocarburos que favorece la entrada de capital extranjero

La Asamblea Nacional (AN) dio el paso político más importante en Venezuela desde la captura y detención en Nueva York de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, el pasado 3 de enero. Por unanimidad, el oficialismo y la oposición sancionaron la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre una puerta más importante a la participación de empresas petroleras extranjeras en el país sudamericano. Si bien se mantiene una participación base de 30% para el Estado, esta cifra puede reducirse hasta 20% en contratos con privados y 15% en empresas mixtas. Jorge Rodríguez, presidente de la AN y hermano de la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, se permitió un arrebato de entusiasmo. Venezuela "avanza hacia la prosperidad".

El optimismo no solo parece obedecer a la decisión legislativa. La Administración de Donald Trump emitió al mismo tiempo una licencia general que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con el crudo del país sudamericano. Se allana, según el portal Efecto Cocuyo, el camino para que las petroleras estadounidenses operen en territorio venezolano. La medida se conoce casi tres semanas después de que el magnate republicano recibiera en la Casa Blanca a los líderes de más de 20 compañías petroleras, incluyendo ExxonMobile y ConocoPhillips. Por el momento, EEUU permitirá las transacciones con crudo de Venezuela a empresas estadounidenses y obligará a que los pagos a Caracas se hagan a una cuenta bancaria controlada por Washington.

La reforma avalada por la AN responde claramente al nuevo momento político. El diputado oficialista y presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, auguró, a tono con Rodríguez, que en virtud de las enmiendas "va a cambiar la economía" de un país que depende de las exportaciones petroleras. La nueva ley, cuyo contenido esencial había sido propuesto por el Ejecutivo, "será un pilar de transformación".

Zar del petróleo

Antonio Ecarri, legislador opositor, habló de una "sesión histórica en el marco de la crisis" que "marcará, para bien o para mal, los próximos 50 años" al liberar a Venezuela "de las telarañas mentales del estatismo". De acuerdo con Ecarri "se benefician las petroleras y esperamos que a otros sectores de la vida nacional". El diputado lamentó no obstante que a partir de la reforma se crea "un nuevo zar del petróleo" que, desde un "súperministerio" tendrá la potestad para dictar normas y distribuir regalías. La cultura de la discrecionalidad absoluta que fue un motor de grandes casos de corrupción en la estatal PDVSA no termina con estos cambios.

El pasado 13 de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había informado que EEUU y Venezuela cerraron una primera entrega de 31 millones de barriles por la cual Caracas recibió 300 millones de dólares, vía Qatar.

