Trump plantea aranceles a los países que "vendan o suministren" petróleo a Cuba

Donald Trump redobló este jueves su obsesión con Cuba y declaró una "emergencia nacional" por la cual impondrá aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. La medida no solo apunta contra La Habana, sino que supone un desafío a México. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, había suspendido días atrás el envío de crudo a la mayor de las Antillas y dijo que se trató de una "decisión soberana" que no era el resultado de las presiones de Washington. No obstante, Sheinbaum descartó el corte de la provisión de un país agobiado por la falta de crudo. Pemex, la petrolera estatal, envió 20.000 barriles diarios entre enero y el 30 de septiembre de 2025. "La medida constituye un acto de genocidio económico disfrazado de seguridad nacional. EEUU no puede imponer su voluntad por la fuerza, y el mundo tendrá que decidir de qué lado está la razón y si aprueba o rechaza la ignominia", señaló este viernes Granma, órgano oficial del Partido Comunista (PCC).

Trump presagió una "caída" de las autoridades cubanas después del corte del envío de petróleo venezolano como consecuencia del "secuestro" de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. El multimillonario republicano ha decidido ahora redoblar su agresividad. Su orden obedece a "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba", diseñadas según Trump, "para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y agentes malignos y adversarios, entre ellos el Gobierno de la Federación de Rusia, la República Popular China, el Gobierno de Irán, Hamás y Hizbulá".

La potencia económica y militar enfrenta "una amenaza inusual y extraordinaria" de una isla inmersa en una profunda crisis económica y social. "Tengo el deber imperativo de proteger la seguridad nacional y la política exterior de este país", señaló Trump en su orden ejecutiva. "En contra de los intereses y la política exterior de Estados Unidos, el régimen comunista desestabiliza la región mediante la migración y la violencia", se señala, con un lenguaje propio de los momentos más álgidos de la Guerra Fría.

"Tolerancia cero"

La Habana, remarcó Trump en los fundamentos de su medida, "persigue y tortura a sus opositores políticos; niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa; se beneficia de manera corrupta de su miseria; y comete otras violaciones de los derechos humanos". Las autoridades cubanas "acosan a los fieles, bloquean la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil, prohíben la libertad de prensa y niegan la posibilidad de expresarse libremente, incluso en internet". Pero también, "el régimen cubano sigue difundiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental", lo que supone otra "amenaza para la política exterior de Estados Unidos". Por lo tanto, Washington tiene "tolerancia cero con las depredaciones" de sus autoridades, que han permitido "la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero".

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había llamado semanas atrás a tomar "en serio" las amenazas del magnate en lo que respecta al futuro cubano. Ahora, en virtud del anuncio de Trump, Rubio será uno de los responsables, junto con la secretaría de Comercio, de determinar qué países pueden ser sujetos a los castigos comerciales en caso de "vender" o "suministrar" crudo.

La respuesta de La Habana

"Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país", dijo el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en alusión a las sanciones de EEUU contra la isla que rigen con distinta intensidad desde 1962. "Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es. Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el Gobierno de EEUU contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia".

Según el ministro, la Casa Blanca "recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio".

