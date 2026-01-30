Vigilia en Nueva York en honor al enfermero de Minneapolis, Alex Pretti, abatido durante redadas federales

Secciones

Decenas de manifestantes encendieron velas y se reunieron frente a un hospital de Nueva York para rendir homenaje a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos asesinado por agentes federales durante una controvertida operación de inmigración en Minneapolis que ha desatado protestas y llamados a la rendición de cuentas en todo Estados Unidos.

