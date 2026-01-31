VENEZUELA
El Gobierno celebra la ley de amnistía en Venezuela y pide que se concrete con rapidez
"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destaca el departamento de José Manuel Albares
EFE
El Gobierno de España ha celebrado el anuncio de ley de amnistía general en Venezuela, ha pedido que se concrete con rapidez y se ha ofrecido a acompañar al país latinoamericano en esta nueva etapa.
El Ejecutivo ha reaccionado así al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha dado la bienvenida a este anuncio de ley de amnistía general.
"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destaca el departamento de José Manuel Albares.
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana
- La Corchuela se despide en abril: adiós a un símbolo del Casco Antiguo de Badajoz tras 120 años de historia
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz
- Badajoz no tendrá una ordenanza municipal para regular el uso de los patinetes eléctricos
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano