ORIENTE PRÓXIMO
Algunos de los 15 cadáveres de gazatíes devueltos por Israel presentan "signos de tortura"
Varios cuerpos fueron encontrados "sin ropa", lo que podría indicar presuntos abusos, mientras que otros mostraban "heridas de bala y explosivos", denuncian los palestinos
EFE
Algunos de los 15 cuerpos de gazatíes devueltos por el Ejército de Israel a la Franja, tras el retorno del cadáver del último rehén israelí, mostraban "signos de tortura", estaban desnudos o presentaban heridas de bala, detalla en un comunicado el Departamento de Pruebas Forenses en Gaza.
"El estado del último grupo de cadáveres entregado por las autoridades de ocupación estuvo marcado por escenas de extrema brutalidad. Los cuerpos no presentaban mejor estado que los de lotes anteriores; estaban descompuestos y presentaban signos de tortura", dice en el texto el portavoz de esta organización, Mahmud Ashour.
Añade que "varios cuerpos fueron encontrados sin ropa", lo que podría indicar presuntos abusos, mientras que otros mostraban "heridas de bala y explosivos".
Rehén en Gaza
El pasado 26 de enero, el Ejército de Israel localizó e identificó los restos del último rehén en Gaza, el policía israelí Ran Gvili, de 24 años, quien fue enterrado en el norte de Israel.
En total, tras el regreso de los 28 cuerpos de rehenes que quedaban en Gaza a territorio israelí (incluidos los de cuatro extranjeros por los que no hubo intercambio), los hospitales de Gaza recibieron 360 cadáveres.
Sin embargo, solo la identidad de 101 ha sido corroborada, en una tentativa de devolverlos a sus familiares para su sepultura.
Nuevo capítulo
"Estamos comenzando un nuevo capítulo de sufrimiento para las familias de los desaparecidos en la Franja de Gaza, ya que no tenemos el equipo necesario para realizar exámenes a los cuerpos de los mártires para determinar sus identidades y enterrarlos con dignidad", lamenta Ashour.
Las autoridades israelíes controlan y limitan qué artículos entran o salen de la Franja de Gaza, obstruyendo o ralentizando la entrada de material médico y otros artículos esenciales que consideran de 'doble uso' (militar y civil), según han denunciado en múltiples ocasiones diferentes ONG que describen un proceso "arbitrario".
