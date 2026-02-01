Una segunda mujer denuncia haber sido enviada por Epstein para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés

La revelación de documentos sobre la red de prostitución y trata del multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein está acorralando cada vez más al hermano de Carlos III, Andrés de Inglaterra. Las últimas imágenes de Andrés publicadas por el Gobierno estadounidense, sumadas a las nuevas acusaciones de una segunda víctima que asegura haber mantenido relaciones sexuales con él en su residencia en Londres, han llevado al primer ministro, Keir Starmer, ha exigirle que testifique en la comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso.

Las palabras de Starmer suponen un cambio en el tono mantenido hasta ahora y añaden más presión a Andrés, quien fue despojado de sus títulos a finales del año pasado. En unas declaraciones desde Japón, donde se encuentra de viaje oficial como parte de su gira por Asia, Starmer ha asegurado que las víctimas tienen que ser la "principal prioridad" y ha instado al hermano del rey a dar explicaciones en EEUU. "En lo que respecta a testificar, siempre he dicho que cualquiera que tenga información debe estar dispuesto a compartirla en cualquier forma que se le pida. No se puede centrar la atención en las víctimas si no se está dispuesto a hacer esto", ha afirmado.

Hasta ahora Starmer había apostado por la prudencia a la hora de valorar públicamente la implicación de Andrés y había dejado en manos del expríncipe la decisión de testificar. Pero la publicación este fin de semana de cerca de 3 millones de nuevos documentos relacionados con el caso, incluidas unas fotografías en las que el hermano de Carlos III aparece de rodillas sobre una mujer vestida y tumbada en el suelo, han provocado el cambio de opinión del primer ministro. Los documentos también apuntan a que Andrés tuvo contacto con una chica rusa de 26 años que le presentó Epstein en 2010, cuando el multimillonario ya había sido condenado por incitar a una menor a practicar sexo.

Segunda víctima

La revelación de estos documentos coincide con las nuevas acusaciones de una segunda víctima contra Andrés. "Estamos hablando de que al menos una mujer fue enviada por Jeffrey Epstein al príncipe Andrés. Y ella incluso tuvo, después de una noche con el príncipe Andrés, una visita guiada por el Palacio de Buckingham", ha asegurado el abogado de la víctima, Brad Edwards, a la BBC. La identidad de la víctima no ha sido revelada y no está claro si se trata de la chica rusa a la que hacen referencia los documentos, aunque la cadena pública británica sostiene que tenía unos 20 años cuando ocurrieron los hechos y que no es británica, algo que coincidiría con la descripción.

Esta es la segunda mujer que acusa al hermano del rey de mantener relaciones sexuales con ella. La primera fue Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de la red de prostitución de Epstein, quien aseguró haber tenido sexo con el entonces príncipe hasta en tres ocasiones, una de ellas siendo menor de edad. Giuffre llegó a un acuerdo extrajudicial con Andrés en 2022 a cambio de una cantidad que no fue revelada públicamente pero que, según las estimaciones, alcanzó los 14 millones de euros. Tres años más tarde, en abril de 2025, se quitó la vida.

Títulos revocados

Andrés siempre ha negado todas las acusaciones vertidas contra él, pero sus vínculos probados con Epstein le han condenado al ostracismo en la familia real británica. Carlos III anunció a finales de octubre que despojaría a su hermano de todos sus títulos, incluido el de príncipe, en un intento de distanciar al máximo a la corona del escándalo. Andrés también fue desalojado de su mansión en Windsor, el Royal Lodge, tras resistirse durante meses. Poco después, se supo que no pagaba alquiler por el alojamiento desde hacía años, algo que aumentó todavía más la indignación pública.

En un comunicado emitido en octubre, el Palacio de Buckingham señaló que los "pensamientos" y la "solidaridad" del monarca estarán siempre con "las víctimas y con los supervivientes de cualquier forma de abuso". Pero, para el abogado Edwards, estas afirmaciones son papel mojado. "La idea de que la familia real se preocupa por las víctimas y quiere hacer lo correcto —simplemente despojando al príncipe Andrés de sus títulos y nada más— ha tenido el efecto contrario al que dicen pretender", ha asegurado. El pasado de Andrés está siendo una carga cada vez más pesada para la corona.

