Guerra en el este de Europa

Un dron ruso mata a 15 mineros en un ataque en el centro de Ucrania

Las víctimas eran trabajadores que tras terminar su turno eran transportados de vuelta a casa en un autocar

Imagen de archivo de una unidad ucraniana de defensa aérea.

Imagen de archivo de una unidad ucraniana de defensa aérea. / EFE

EFE

Berlín

Al menos 15 mineros han muerto y siete han resultado heridos en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, según anunciaron este domingo las autoridades regionales.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa. Por su parte, la empresa energética DTEK aseguró que las víctimas eran mineros que tras terminar su turno eran transportados de vuelta a casa en un autocar de su compañía.

"Por el momento, se sabe de 15 mineros que han muerto. Según informaciones preliminares, siete mineros fueron también heridos", agregó la empresa en Telegram, donde condenó el "ataque terrorista a gran escala" cometido por Rusia.

La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo. Desde el jueves no se han registrado ataques contra el sistema energético, pero los impactos de drones contra otros objetivos han continuado y la pasada noche ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk.

