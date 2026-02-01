Polémica
La francesa Capgemini vende una filial que trabajaba con ICE en EEUU tras recibir duras críticas
EFE
La empresa de consultoría tecnológica francesa Capgemini pondrá en venta su filial Capgemini Government Solutions, tras haber recibido duras críticas debido a que esa compañía trabaja con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) estadounidense.
El proceso "será iniciado inmediatamente", detalló la corporación en un comunicado divulgado este domingo por la prensa francesa, y Capgemini incidió en que esta filial representa tan solo un 0,4% de la facturación total del grupo y menos de un 2% de la de su actividad en Estados Unidos.
Las críticas a Capgemini en Francia surgieron a raíz de la indignación por la actuación de ICE en el estado de Minnesota, gobernado por los demócratas. Allí el Gobierno de Trump lanzó el pasado diciembre la llamada operación 'Metro Surge', un conjunto de operativos para arrestar a inmigrantes indocumentados.
La filial de Capgemini, según datos revelados en Francia por la asociación Observatorio de las multinacionales, proporcionó en particular a ICE una herramienta para identificar y localizar a personas extranjeras.
Protestas
Las agresivas actuaciones de ICE en Minnesota han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir su salida del estado.
Durante las protestas, agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años y nacionalidad estadounidense, lo que ha generado indignación en todo el país y también fuera de las fronteras estadounidenses.
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana
- La Corchuela se despide en abril: adiós a un símbolo del Casco Antiguo de Badajoz tras 120 años de historia
- Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- 40 estudiantes de Badajoz diseñan un invernadero que genera su propia energía y gestiona el riego de forma inteligente
- Badajoz no tendrá una ordenanza municipal para regular el uso de los patinetes eléctricos