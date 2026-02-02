El paso de Rafah entre Gaza y Egipto reabre en las dos direcciones tras año y medio de cierre

Una puerta se abre para Gaza. Tras más de un año y medio cerrado, el cruce fronterizo de Rafah, el único acceso de los gazatíes al mundo, ha vuelto a reabrir. El paso situado entre la Franja y Egipto tenía que ponerse en marcha durante la primera fase del alto el fuego propiciado por el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump. Casi tres meses después de la entrada en vigor de la tregua, una cincuentena de palestinos al día podrán volver a su tierra tras recibir la aprobación de las autoridades egipcia e israelí. A su vez, 150 palestinos, la mayoría enfermos, heridos y pacientes médicos, abandonarán el enclave cada día por el paso de Rafah. El cruce estará abierto sólo seis horas al día.

A las 7:30 horas locales, los primeros gazatíes han llegado a la zona internacional de la frontera, tal y como han mostrado las imágenes del canal televisivo egipcio Al Qahera News y ha confirmado un funcionario de seguridad israelí a los medios nacionales. Por el momento, se desconoce si alguien ha ingresado a Gaza, ya que los residentes del enclave deben pasar por un largo proceso burocrático tanto con Israel como con Egipto para poder retornar a los restos de sus casas. Tel Aviv está supervisando de forma remota la salida de los gazatíes a Egipto. El medio The Times of Israel ha descrito una sala de control, desde la cual oficiales israelíes, mediante software de reconocimiento facial, verificarán que quienes salgan de la Franja estén en la lista de nombres aprobados y abrirán una puerta en el cruce para permitirles el paso.

Aprobados por Egipto e Israel

En cambio, el monitoreo de la entrada a Gaza desde territorio egipcio incluye un control de seguridad israelí físico. Después de cruzar el paso de Rafah, los palestinos llegarán a un puesto de control del Ejército israelí y, una vez aprobada su entrada, podrán continuar hacia las zonas de Gaza bajo control de Hamás. En la zona del cruce de Rafah, están desplegados representantes de la Autoridad Palestina y observadores de la Unión Europea. Este domingo tuvo lugar una jornada de comprobaciones y pruebas de sistemas en el cruce. Sólo peatones palestinos de Gaza y aquellos que abandonaran el enclave durante la guerra pueden volver a acceder a él. Ni los camiones con ayuda humanitaria ni los periodistas extranjeros han recibido permiso para entrar.

Durante la mañana del lunes, más de una sesentena de ambulancias se han congregado en la puerta del cruce para transportar a los heridos a los diferentes hospitales egipcios situados en el norte de la península del Sinaí, los más cercanos al paso. Este proceso "empieza recibiendo a los heridos en un puesto en el cruce donde son diagnosticados por un equipo médico egipcio antes de decidir su traslado a un hospital", ha informado el canal Al Qahera News. La urgencia es evidente, ya que la ofensiva militar israelí no sólo ha matado a más de 71.400 palestinos, sino que ha herido a otros 171.483, algunos de gravedad y necesitados de atención médica urgente en el extranjero. A esta cifra de heridos, se suman los miles de pacientes enfermos que llevan más de dos años sin recibir tratamiento médico.

Muertos a la espera de tratamiento

Las autoridades sanitarias en Gaza han denunciado que 1.268 personas han muerto en Gaza a la espera de un traslado médico cuando Rafah estaba cerrada. A su vez, el personal médico ha advertido que este número aumentará a menos que se permita a más palestinos abandonar el enclave de forma inmediata. Al menos el 50% de los pacientes con insuficiencia renal en la Franja han muerto como resultado del asedio israelí, según denunció el doctor Mohammed Abu Salmiya, director del complejo médico Al Shifa, a la agencia de noticias de Qatar. Además, el 70% de los productos farmacéuticos y médicos necesarios para su tratamiento no están disponibles en Gaza, lo que sitúa a muchos de ellos entre la vida y la muerte.

Sólo los palestinos que abandonaron la Franja durante la guerra podrán volver, que suponen unas 100.000 personas. Hamás ha informado que tiene conocimiento de que al menos 80.000 de ellas quieren retornar, ya que la brutal ofensiva les forzó a separarse de sus familias. Sin embargo, la mayoría del enclave está arrasada, con más del 70% de los hogares y las viviendas destruidos o dañados. El trágico panorama no detiene la voluntad de los gazatíes, ansiosos por retornar a su tierra y reecontrarse con los suyos que quedan con vida. La violencia ha seguido presente en el enclave este lunes, con la muerte de un niño de tres años por fuego israelí en la zona de al Mawasi, el área que Israel consideró segura y a la que enviaba a los palestinos forzosamente desplazados por los bombardeos.

Al otro lado del paso de Rafah, la ciudad gazatí, una de las principales del enclave, ya no existe. De ella sólo queda un manto gris de escombros. Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024 después de una brutal y violenta campaña militar. Con su cierre, las autoridades israelíes bloquearon el acceso de la ayuda humanitaria a través de este paso que es el único punto de contacto del enclave con el exterior que no está bajo control israelí, lo que lo hace un enlace vital con el resto del mundo. Su reapertura llega dos días después de una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego, con 32 palestinos asesinados por ataques aéreos israelíes este sábado, siete de los cuales eran niños.

