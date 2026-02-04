Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó matar a Trump en su campo de golf en Florida

Una jueza de Estados Unidos condenó este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en septiembre 2024, durante la campaña para las elecciones presidenciales que se celebraron en el mes de noviembre de ese año.

Routh, de 59 años, fue declarado culpable en septiembre por un jurado popular de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato a la elección presidencial, poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado..

El abogado del condenado, Martin Roth, informó de que apelará la sentencia (que también incluye 84 meses adicionales en prisión además de la cadena perpetua) porque no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad. "Pienso que la jueza podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el delito federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en la apelación, que voy a presentar", manifestó el abogado a los medios tras el fallo.

Routh, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte, fue detenido el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales que ganó Trump, en un campo de golf de Florida propiedad del actual presidente al ser descubierto por un agente del Servicio Secreto detrás de unos arbustos provisto de un fusil semiautomático.

Sin abogado en el juicio

El juicio de Routh despertó renovada atención porque él se defendió a sí mismo, aseguró que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie, e hizo referencias a personajes como Hitler.

Su abogado, asignado para defenderlo en la sentencia, explicó que la pena federal implicará que el hombre no podrá salir de prisión. El defensor relató que la hermana acudió a la sesión de este miércoles y "se lo tomó muy bien".También se refirió a Routh como una "persona excepcional" por luchar como voluntario en Ucrania en la invasión de Rusia, además de intentar defender a Taiwán de China y reclutar a soldados afganos entrenados por la OTAN.

El ataque de Routh fue el segundo contra Trump y del que el republicano salió ileso. El otro atentado tuvo lugar el 13 de julio de 2024 durante un mitin en Butler, Pennsilvania, en el que una bala le rozó la oreja derecha y le provocó una herida que le obligó a llevar varios días una aparatosa venda. El tirador, identificado como Matthew Crooks, fue abatido por el Servicio Secreto.