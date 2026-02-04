Tom Homan, el 'zar de la frontera' de Trump enviado a Minneapolis, anuncia la retirada inmediata de 700 agentes federales

El Gobierno de Donald Trump sigue dando pasos para tratar de contener la crisis política y social abierta por el agresivo y letal despliegue de agentes federales en Minneapolis en su cruzada contra la inmigración. Este miércoles Tom Homan, el 'zar de la frontera' al que el presidente puso al frente de la operación tras la crisis disparada después de que agentes de fronteras abatieran al enfermero Alex Pretti, ha anunciado que la retirada inmediata de 700 efectivos de ese contingente federal.

Se trata de casi una cuarta parte del total que se había desplegado y pese al repliegue aún quedarán en Minnesota cerca de 2.000 agentes, tanto de ICE como de la CBP.

Homan, que cuando la semana pasada se puso al frente de la operación condicionó la retirada a la colaboración de las autoridades locales y estatales, ha explicado en una rueda de prensa que, pese a que se mantienen algunas diferencias, ha habido un "progreso significativo" en esa cooperación. Concretamente, ha dicho que un "número sin precedentes de condados" está permitiendo a agentes de ICE, el brazo policial del Servicio de Inmigración y Aduanas, tomar en custodia a inmigrantes sin papeles que están en cárceles.

Homan también ha insistido en que los federales que quedan en el estado continúan su trabajo en operaciones que dan prioridad al arresto de individuos con historiales criminales que representan mayor amenaza para la seguridad pública.

Tibio mea culpa

La semana pasada, cuando llegó a Minneapolis, Homan reconoció que el despliegue en la ciudad se había "desviado ligeramente" de lo que supuestamente es el modo tradicional de trabajo. Pero pese a lo que puede parecer ahora una asunción de ciertos errores, y a prometer que van a garantizar que los agentes federales cumplen los más altos estándares, Homan ha mantenido este miércoles también la férrea defensa del trabajo de los efectivos, incluso antes de que él llegara y cuando la operación estaba a cargo del polémico Greg Bovino. "Fue muy efectiva en términos de seguridad pública", ha declarado. "No fue perfecta, pero no voy a ponerme a señalar a nadie y decir que fallaron".

"Trump me ha mandado para ayudar a desescalar", ha explicado también. "No abandonamos nuestra misión. Esto es aplicación de ley y orden inteligente. Y eso nos hace mas seguros".

Homan también ha defendido a los agentes en la calle y ha llegado a asegurar que "teniendo en cuenta el odio, la retórica, los ataques... han actuado de forma destacable" y se ha mostrado "orgulloso de ellos". No ha hecho ninguna mención a la brutalidad y violencia en arrestos, a casos como el del niño Liam Conejo Ramos o a los dos más graves: las muertes de Renée Nicole Good, que murió por tres disparos en su coche del agente de ICE Jonathan Ross, y la de Alex Pretti, al que los agentes de fronteras Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez descerrajaron 10 tiros cuando estaba en el suelo, reducido y desarmado.

Homan ha insistido en poner el peso de la paz en los manifestantes que han estado coordinándose para proteger a comunidades de inmigrantes y protestando contra las agresivas acciones federales. "El mensaje para ellos es: ¿qué hacen? ¿Creen de verdad que van a impedir que ICE y CBP hagan su trabajo. Es un chiste", ha dicho. "La única gente a la que hacen daño es a su propia comunidad. Déjenlo".

Noticias relacionadas

El enviado de Trump ha dicho que 158 personas han sido detenidas por "atacar" a agentes federales o "interferir e impedir" su trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo