El Foro de Davos investiga los contactos de su director ejecutivo con el pederasta Jeffrey Epstein

Los nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso Jeffrey Epstein han revelado correos y mensajes que involucran al director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), el noruego Borge Brende. El foro ha reaccionado este jueves activando una investigación externa e independiente para reconstruir esas interacciones.

Brende, exministro de Exteriores de Noruega, admite que cenó con Epstein en tres ocasiones en Nueva York y que mantuvo contactos posteriores por correo electrónico y SMS. También sostiene que en 2019 informó de esos contactos al fundador del foro, Klaus Schwab, algo que Schwab niega.

La investigación busca aclarar el contexto y el alcance de esa relación tras la difusión de más de tres millones de archivos vinculados a la red de pedofilia que lideraba el magnate estadounidense. El movimiento coloca a Davos ante una prueba de reputación: no se trata solo de qué ocurrió, sino de cómo se gestionó la crisis interna al conocerse el caso.

Investigación interna

El FEM, con sede en Ginebra y organizador de la cumbre anual de Davos (Suiza), explicó que quiere aclarar las revelaciones sobre su presidente y director ejecutivo: su participación en esas tres cenas y las comunicaciones posteriores. La junta directiva encargó el asunto al comité de auditoría y riesgos, que fue el que decidió impulsar una investigación independiente.

El encargo abarca tanto el contenido de los intercambios como las circunstancias en que se produjeron: quién convocó los encuentros, con qué finalidad, y qué controles internos existían entonces para detectar antecedentes penales o alertas reputacionales. El foro subraya que Brende no participará en el proceso, para separar la gestión diaria del resultado de la investigación.

La organización señaló que Brende seguirá desempeñando sus funciones durante el proceso, pero sin intervenir en la investigación. En paralelo, el directivo confirmó a la cadena noruega TV2 que no hará más comentarios hasta que se conozcan las conclusiones: "En 2019 informé a Klaus Schwab de mis contactos con Epstein. Se ha iniciado una investigación externa y espero con interés su conclusión".

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionan a Brende en más de 60 ocasiones. La aparición de un nombre en ese material no implica por sí misma irregularidades, pero sí intensifica el escrutinio, especialmente en el entorno del foro, donde confluyen líderes políticos, empresariales y financieros.

Contactos hasta 2019

Brende ha defendido que, durante un viaje a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el exviceprimer ministro noruego Terje Rød-Larsen cenara con él junto con otros líderes, y que allí se encontró con "alguien que me presentaron como un inversor estadounidense, Jeffrey Epstein". Según su versión, desconocía "por completo" el pasado y las actividades delictivas del magnate.

Aun así, ha pedido perdón por lo sucedido y ha reconocido que debió investigar mejor el historial de Epstein. Los documentos disponibles apuntan a que las cenas se celebraron en el domicilio de Epstein y que a esos encuentros acudieron también empresarios y otras figuras de la élite económica.

Además, los registros muestran que Brende y Epstein mantuvieron contacto hasta poco antes del arresto del financiero en 2019. Epstein se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18 (año y medio). Años después afrontaría de nuevo cargos por tráfico sexual cuando se suicidó en prisión en 2019.

Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, habla durante una sesión plenaria en el Salón de Congresos de la 54.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 16 de enero de 2024. / GIAN EHRENZELLER / EFE

Pulso interno

La investigación ha abierto también un choque de versiones con Schwab, que fundó el foro en 1971 y dejó su cargo como presidente ejecutivo en 2024. En una carta al diario suizo Neue Zürcher Zeitung, Schwab niega que Brende le informara internamente en 2019 y asegura que se plantea emprender acciones legales por el daño a su reputación.

El caso Epstein, además, vuelve a sacudir el debate público en Noruega. Los documentos han afectado a otras personalidades del país, como la princesa heredera Mette-Marit, a quien se atribuyó una relación cercana con Epstein, o el ex primer ministro Thorbjørn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa.

Para el FEM, la investigación externa no solo tendrá que fijar hechos (qué se dijo, qué se escribió, quién lo supo y cuándo), sino también medir el impacto sobre la credibilidad de una organización que se presenta como foro de debate global.

