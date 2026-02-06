La derivada del caso Epstein en Noruega salpica al Nobel y a la alta diplomacia nórdica

Son muchos los noruegos que dudan de la capacidad de la princesa Mette-Marit para ser su reina, tanto por su amistad pasada con Jeffrey Epstein como por los excesos y presuntas violaciones de su hijo Marius Borg Hoiby. Pero no es la casa real noruega la única alta institución del país nórdico afectada por el escándalo del depredador sexual estadounidense. El escándalo Epstein salpica también al Comité Nobel, al partido laborista del primer ministro, Jonas Gahr Store, y a la altra diplomacia noruega.

Hay abierta una investigación contra el ex primer ministro Thorbjørn Jagland, quien fue jefe de Gobierno entre 1996 y 1997, titular de Exteriores entre 2000 y 2001, secretario general del Consejo de Europa de 2009 a 2019 y presidente del Comité Nobel de 2009 y 2015. Se sospecha que buscó el apoyo de su amigo Epstein, con quien mantuvo contactos entre 2016 y 2018, para un negocio inmobiliario. La fiscalía investiga si hubo intercambio de regalos, viajes u otro tipo de favores. El Ministerio de Exteriores, dirigido por el asimismo laborista Espen Barth Eide, ha pedido que se levante la inmunidad de que sigue disfrutando Jagland en tanto que exjefe de una organización internacional como es el Consejo de Europa.

Involucrados o mencionados en los papeles Epstein están también una exembajadora noruega, Mona Juul, y su esposo, el asimismo diplomático Terje Rod-Larsen, quien estuvo al frente del Instituto Internacional por la Paz de Nueva York. Según la televisión pública noruega NRK, Epstein y Rod-Larsen se ayudaban en la tarea de reclutar mujeres jóvenes. Dos de ellas, ambas rusas, declaran a ese medio bajo condición anonimato que les prometieron puestos en la ONU.

Otro diplomático noruego, Borge Brende, actualmente director ejecutivol Foro de Davos, está siendo asimismo investigado porque aparece en los papeles de Epstein.

El patrón del escándalo en torno a Jagland se ajusta al que afecta a Mette-Marit. Ambos, el político y la princesa, reconocieron y pidieron disculpas hace unos años por sus contactos con Epstein, que atribuyen a su "poco criterio" en la elección de esa amistad. Para cuando se iniciaron esos contactos, el millonario estadounidense ya había sido juzgado y condenado por un caso de prostitución de una menor.

Presión sobre la casa real

Varios partidos políticos noruegos han pedido la creación de una comisión que investigue estos asuntos, incluidos los relativos a la princesa. Los medios noruegos difunden a diario un goteo de nuevas revelaciones en torno a la esposa del príncipe heredero Haakon. La misma NRK reproduce este viernes imágenes de un encuentro entre la princesa y la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, en un acto del expresidente Bill Clinton.

Una encuesta de principios de semana apuntaba a que casi la mitad de los noruegos no la considera apta para ser reina. El martes se abrió el proceso contra su hijo mayor, Marius Borg Hoiby, de 29 años, al que se acusa de 38 delitos. Los cargos incluyen cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones o amenazas, más transporte de droga, alteración del orden público y de tráfico. Entre llantos, Hoiby ha admitido agresiones, pero no las violaciones. Asegura que el sexo fue consentido. Entre las acusaciones de violación figura una ocurrida en 2018 en la residencia oficial de los príncipes.

