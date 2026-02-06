Tirotean al subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia en Moscú

El subdirector del servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), Vladimir Alekseyev, ha sido hospitalizado después de haber resultado herido este viernes en un intento de asesinato en la capital, Moscú, donde ha sido tiroteado por una persona no identificada, según han confirmado las autoridades.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado que "una persona aún no identificada realizó varios disparos" contra el teniente general Alekseyev en un edificio residencial en Volokolasmkoye, situado en la capital, antes de "escapar del lugar".

Así, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que las autoridades han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas y ha resaltado que Alekseyev se encuentra hospitalizado, sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado. "Investigadores y expertos forenses del Comité de Investigación de Moscú están trabajando en el lugar, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e interrogando a testigos", ha dicho, antes de insistir en que estas labores buscan "identificar a la persona o personas implicadas en este crimen".

Según el rotativo 'Kommersant', el atacante, que podría tratarse de una mujer disfrazada de mensajera, forcejeó con el general en el portal antes de dispararle y herirle en abdomen, brazo y pierna.

Tras ello, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que "los servicios de seguridad están haciendo su trabajo" tras el incidente y ha agregado que el presidente, Vladímir Putin, ha sido informado del intento de asesinato contra Alekseyev. "Esperamos que sobreviva y se recupere. Deseamos que ese sea el caso", ha afirmado.

"Está claro que los líderes militares y los especialistas altamente cualificados están en riesgo durante una guerra", ha manifestado durante una rueda de prensa, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "El Kremlin no es quien debe discutir cómo garantizar su seguridad, eso es cuestión de los servicios de seguridad", ha sostenido, ante preguntas sobre la posibilidad de que estos altos cargos cambien sus lugares de residencia.

Lavrov apunta a Ucrania

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de intentar torpedear las negociaciones de paz con el "atentado terrorista" contra el general Alexéyev. "Este acto terrorista confirma una vez más la intención del régimen de (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski de efectuar constantes provocaciones dirigidas, a su vez, a abortar el proceso negociador", dijo Lavrov en rueda de prensa.

El ministro subrayó que Kiev está dispuesto "a hacer todo" con tal de convencer a sus aliados occidentales para que no permitan a Estados Unidos lograr "un arreglo justo" para el conflicto en Ucrania.

En cuanto al impacto que el atentado tendrá en las negociaciones en marcha en Abu Dhabi, aseguró que "esa no es mi función" y que esa decisión corresponde a los dirigentes del país, en alusión al presidente, Vladímir Putin.

El Comité de Instrucción de Rusia incoó sendos casos penales por intento de asesinato y tráfico ilegal de armas, pero no acusó directamente a Ucrania por el tiroteo.

Skripal y Wagner

Alekseyev es desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU. Además, fue galardonado en 2017 con el título de Héroe de Rusia por su papel en la intervención de Moscú en la guerra civil en Siria a partir de 2015.

Por estas acciones, Alekseyev se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.

Además, el general ganó notoriedad pública por ser uno de los altos mandos del Ejército ruso que trató de negociar con el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prighozhin, durante la rebelión protagonizada por esta formación paramilitar a mediados de 2023.

Las autoridades rusas han acusado en el pasado a los servicios secretos ucranianos de ataques similares como el que le costó la vida al jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba. Además, también fue asesinado, entre otros, el teniente general ruso Igor Kirílov, el 17 de diciembre de 2024 en un atentado con bomba cuando salía de su domicilio en Moscú, ataque que desató la ira de Putin por las escasas de medidas de seguridad