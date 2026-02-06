Zapatero viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y dirigentes opositores

"Veo el mejor ambiente de los últimos 10 años". El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha retornado a una Caracas donde ya no se reunirá furtivamente con Nicolás Maduro. Su anfitriona es la "presidenta encargada" de Venezuela. "Si se me permite decir, tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez, es alguien que ha vivido todo este proceso". La sustitución en el Ejecutivo derivada de los sucesos del 3 de enero encuentra a Zapatero, quien había fungido como mediador con el Palacio de Miraflores en diferentes momentos críticos, en un país diferente. "En un plazo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera manera de respirar en la sociedad". Según el visitante, "hay un horizonte, una esperanza, en muy poco tiempo y después de años muy difíciles". Pero la esperanza, remarcó, "no es algo que está escrito, hay que hacerla, construirla".

Una prueba de estos cambios que se avecinan la acaba de dar la Asamblea Nacional (AN) al avanzar en la promulgación una ley de amnistía a los disidentes políticos. "Parece que se va a aprobar rápidamente. No tengo ninguna duda que esa gran promesa de ley de amnistía amplia, muy amplia, se va a cumplir". Zapatero se mostró a favor de un mayor diálogo entre el Gobierno provisional y la oposición. "Se aprende mucho del que no piensa como tú y está enfrentado a ti". La convivencia, dijo, "es el camino" que debe llevar a la "reconciliación definitiva" porque "el país necesita de todos". Si bien "no debe existir el olvido", lo que está por delante "debe ser el perdón y la reconciliación".

Según informó la propia oficina de Zapatero, este fue invitado el pasado 30 de enero por el "Programa para la paz y la convivencia democrática", una comisión creada por Rodríguez, a los efectos de exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción del diálogo". En declaraciones a la prensa, el exjefe de Gobierno añadió: "Me he comprometido ha seguir colaborando".

Se espera que Zapatero converse también con dirigentes de la oposición como Henrique Capriles y Stalin González, quien ocupan actualmente sendos curules en la AN.

Zapatero se reunirá además con Enrique Márquez, el excandidato presidencial de centroizquierda que fue detenido por el madurismo tras los controvertidos comicios de julio de 2024 en los que había participado y cuyo resultado favorable a Maduro impugnó de inmediato. Márquez fue liberado días atrás. Había permanecido bajo arresto en el Helicoide, el centro represivo que Rodríguez ha prometido cerrar por constituir un símbolo de la represión.

