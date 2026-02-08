Portugal elige presidente en unas elecciones marcadas por el temporal y con un socialista como favorito

El candidato socialista António José Seguro parte este domingo como claro favorito para vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal ante el líder de Chega, el ultraderechista André Ventura, sobre quien las fuerzas progresistas y conservadoras del país han estrechado el cordón sanitario, marcadas por los estragos que ha dejado un temporal de lluvias en el sur del país.

Seguro ya se encargó de mostrarse como candidato independiente durante la celebración de su victoria en primera vuelta. Sin embargo, no hizo falta que insistiera mucho, pues poco después de aquella noche electoral figuras importantes de la derecha tradicional portuguesa salieron a anunciar que le apoyarían.

Su triunfo -- los sondeos le dan el 67% de los votos -- supondría no solo uno a nivel personal tras desaparecer de la primera línea política en 2014 cuando perdió las primarias con el ex primer ministro António Costa, sino también reivindicaría al Partido Socialista, después del batacazo de las parlamentarias de 2024.

Seguro, de 64 años, ha hecho hincapié en campaña en la importancia de defender la sanidad pública, que vive uno de sus peores momentos de los últimos años, con un brote de gripe que ha colapsado el sistema, que arrastraba problemas estructurales graves y una falta alarmante de personal que provocado el varios cierres.

La suya ha sido la candidatura más institucional de todo el proceso electoral frente a otras que han abogado por una presidencia mucho más intervencionista, como la de Ventura, de quien le separa un "un océano de diferencias", tal y como dijo hace semanas en el único debate televisado de esta segunda parte de la campaña.

Por su parte, el líder de Chega ha hecho gala de esas diferencias y ha centrado su campaña, por un lado, erigiéndose en la única alternativa de un sistema que dice combatir, y por otro, dedicando todo tipo de exabruptos a Seguro y también contra aquellos líderes de la derecha que le han negado el voto.

Ventura ha centrado así la campaña en atacar a las minorías --lidera desde hace años una cruzada contra la comunidad gitana--, a la inmigración, al propio Estado y sus instituciones, o un bipartidismo al que acusa de conspirar contra él.

El líder de la ultraderecha lusa afronta esta cita con un 32% de apoyo en las encuestas, en una nueva prueba de su alcance electoral, tras el revés de las elecciones locales, y con vistas a ser primer ministro, el que se antoja como su verdadero objetivo, tras un meteórico ascenso desde la abogacía y las tertulias futbolísticas.

Unas elecciones marcadas por el temporal

Esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales está marcada, no obstante, por la tragedia que ha dejado el paso del temporal de lluvias, en especial en el sur del país. La borrasca 'Leonardo' ha forzado la evacuación de decenas de localidades que ya habían sufrido los estragos del temporal 'Kristin'.

En la población alentejana de Alcácer do Sal, inundada desde el miércoles de la semana pasada, las autoridades han decidido posponer la votación y no se descarta que alguno más de los 68 municipios bajo estado de emergencia haga lo propio.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, adelantó hace unos días, en una visita a esta localidad, la posibilidad de que las zonas afectadas tuvieran que posponer unos días la cita con las urnas, tal y como marca la ley en estos casos.

Por su parte, Chega ha reclamado que se aplace la votación en todo el país, y Rebelo de Sousa ha tenido que llamar a Ventura para explicarle que no se puede cambiar la fecha, en base a la legislación electoral, a dos días de que se celebren.

Noticias relacionadas

Al menos ocho personas han muerto como consecuencia directa del temporal, miles han resultado heridas y unas 100.000 continúan sin luz una semana después. El Gobierno, que cifra las pérdidas en más de 4.000 millones de euros, está siendo ampliamente cuestionado por su gestión de la crisis.