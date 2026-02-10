Un congresista demócrata desvela los nombres de seis hombres que fueron borrados de los archivos de Epstein

El congresista demócrata por California Ro Khanna ha desvelado este martes los nombres de seis hombres que fueron borrados en los documentos del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein. La víspera, Khanna y el representante republicano por Kentucky Thomas Massie expresaron su preocupación por la eliminación de estos nombres de seis hombres, y no descartaron tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corregía las omisiones.

Según Khanna, se trata de Leslie Wexner, fundador de L Brands, el grupo de marcas tan conocidas como Victoria’s Secret o Abercrombie & Fitch; el empresario y político emiratí Sultan Ahmed bin Sulayem, consejero delegado de DP World, uno de los mayores operadores de puertos del mundo propiedad del Gobierno de Dubái; Nicola Caputo, y los empresarios Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze y Leonic Leonov.

"Si encontramos seix hombres que estaban ocultos en dos horas, imagínense a cuántos están encubriendo en esos tres millones de archivos", ha afirmado el legislador demócrata antes de preguntarse "por qué se está protegiendo a estos hombre ricos y poderosos". "¿Por qué estamos en un país donde las élites no rinden cuentas a quienes cometen los actos más atroces?", ha abundado.

En su rueda de prensa del lunes, Massie y Khanna señalaron que las supresiones podrían exceder los límites permitidos por la legislación aprobada en noviembre y que obliga a la divulgación completa de los archivos de Epstein. Ambos congresistas revisaron los materiales en ordenadores controlados dentro de un edificio del Departamento de Justicia.

Cómplices y facilitadores

Por su parte, el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland y miembro del Comité de Justicia, también examinó los archivos y criticó las redacciones de personas que no parecen ser víctimas, pero que podrían estar vinculadas como cómplices o facilitadores. Raskin señaló como ejemplo a Wexner, quien tiene una declaración programada ante el Congreso.

Los legisladores advirtieron de que algunas redacciones podrían haber sido realizadas antes de la revisión del Departamento de Justicia, posiblemente por el FBI, lo que complica la transparencia total. También destacaron que se eliminaron detalles relacionados con Donald Trump en comunicaciones de los abogados de Epstein, aunque el presidente estadounidense solo fue mencionado como invitado, no como miembro, de su club Mar-a-Lago.