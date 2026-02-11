"Abogado acabado", "político fracasado": Bondi, fiscal general de Trump, se defiende a gritos e insultos en el Congreso ante críticas por el 'caso Epstein'

A gritos, con insultos, con interrupciones constantes… El borrado de todas las normas de decoro en el Congreso de Estados Unidos se ha vuelto a exponer este miércoles en una tensa y explosiva comparecencia de Pam Bondi, la fiscal general de Donald Trump, que ha sido interrogada tanto por demócratas como por un miembro de su propio partido por el ‘caso Epstein’ y otros asuntos en los que está jugando un papel central el Departamento de Justicia, como las acciones legales contra manifestantes en Minneapolis o la falta de acciones contundentes por la muerte a manos de agentes federales de Renée Nicole Good y Alex Pretti.

Bondi se ha defendido con desprecio y con ataques y se ha negado a disculparse ante víctimas del pederasta y traficante sexual, que estaban presentes en la sala, por errores en la publicación de documentos sobre el caso. En esa publicación se expusieron identidades de supervivientes de los abusos y también se protegieron los nombres de al menos seis implicados en la trama.

En total, y contando un receso, han sido casi cinco horas de vista en el comité judicial de la Cámara Baja que han quedado como un triste espectáculo que ratifica la degeneración democrática y de la convivencia política en Estados Unidos.

La dinámica

Desde que ha intervenido por primera vez Jamie Raskin, el demócrata de más alto rango en un comité que como toda la cámara controlan los republicanos, ha quedado clara la estrategia de Bondi. Ella ha hecho como que leía y hacía otras cosas mientras hablaba el congresista, en una de las múltiples señales de desprecio que ha tenido en la vista.

A partir de ese momento, y tras una declaración inicial en la que la fiscal general ha hecho una encendida defensa de Trump, ha empezado lo que ha devenido en una batalla sin tregua entre los demócratas y ella.

Los congresistas le han puesto contra las cuerdas, por ejemplo, por los problemas en la publicación de los documentos del caso Epstein, tanto la protección de nombres de supuestos abusadores que señalan como "encubrimiento" como la revelación de identidades de víctimas. Le han preguntado también por Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Trump, que los documentos han probado que no dijo la verdad sobre cuándo cortó relaciones con Epstein.

Bondi ante todo se defendía afeando a los demócratas que no hubieran tenido el mismo interés en el caso Epstein con su predecesor durante el gobierno de Joe Biden, Merrick Garland, y ha proclamado una y otra vez que nadie ha sido más “transparente” que Trump. También ha acudido con frecuencia al recurso de sacar casos de crimen y violencia en los distritos que representan los demócratas, y acusarles de no preocuparse por eso a la vez que defendía acciones contra la criminalidad del Departamento de Justicia.

"Político fracasado”

La fiscal general ha dicho que no iba a "bajar al fango” y ha acusado a los demócratas de estar “teatralizando” pero ha acudido a los gritos con más frecuencia que nadie. Ha optado por ignorar sus preguntas y también ha acudido repetidamente a ataques no solo políticos sino también de índole personal y personalista. A Raskin, por ejemplo, le ha llamado "abogado acabado".

Bondi ha tenido uno de los enfrentamientos más tensos con la congresista de Vermont Becca Balint.

En ese choque la fiscal general ha tratado de jugar la carta del antisemitismo, algo que ha indignado a Balint, que ha recordado que su abuelo murió en el Holocausto.

Otro enfrentamiento intenso ha llegado en su duelo con Thomas Massie, el congresista republicano que ha plantado cara repetidamente a Trump, incluyendo por su actuación en el caso Epstein y que fue autor, junto a un demócrata, de la propuesta de ley que forzó al presidente a desclasificar documentos. Cuando el representante de Kentucky ha preguntado a Bondi quién ha sido responsable de los errores y ediciones en la publicación de documentos ella no le ha respondido y en cambio le ha insultado como "hipócrita" y “político fracasado”.

