EEUU cierra durante nueve horas el Aeropuerto de El Paso por el vuelo de un supuesto dron que resultó ser un globo de fiesta

Presuntos drones de cárteles mexicanos de la droga penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos pero fueron neutralizados por el ejército estadounidense, informó el miércoles un responsable gubernamental. "Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo de Estados Unidos", dijo el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que las fuerzas estadounidenses "tomaron medidas para desactivar los drones", informó AFP. Estados Unidos llegó a anunciar en la madrugada de este miércoles el cierre del aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas) durante 10 días, una medida que se levantó nueve horas después. Al final, fue todo una gran confusión o una maledicencia fronteriza y el dron resultó ser un globo inofensivo. Un funcionario estadounidense confirmó a Fox News que el ejército estadounidense derribó lo que luego se determinó que era un globo de fiesta. La identificación errónea provocó el cierre total del espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso "por razones de seguridad", pero sin causa justificada.

a presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya había dicho que su Gobierno no tenía información sobre actividad de drones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, pese a las alertas estadounidenses. "No tenemos información que indique actividad de drones en la frontera. Si la FAA o cualquier agencia del Gobierno estadounidense tiene información relevante, puede preguntarle directamente al Gobierno de México", dijo en una conferencia de prensa este miércoles.

La suspensión de vuelos afectó temporalmente a todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por "razones especiales de seguridad".

Aumento de la tensión entre México y EEUU

La suspensión de vuelos en la zona limítrofe entre EEUU y México coincide con un aumento en la tensión entre los Gobiernos de los dos países tras las reiteradas amenazas del presidente, Donald Trump, de posibles ataques en tierra contra los cárteles de la droga mexicanos, designados como organizaciones terroristas por Washington. La posición de México ante el bloqueo estadounidense a la venta de petróleo a Cuba también ha supuesto un cierto choque entre EEUU y su vecino del sur.

La congresista demócrata por El Paso, Verónica Escobar, insistió este miércoles en que no existe "ninguna amenaza" sobre la zona por eso "la FAA levantó esta restricción tan rápidamente", dijo la representante en una rueda de prensa, citada por el 'Times'. "La información que proviene de la Administración no cuadra (...) Ha habido incursiones con drones desde México desde que los drones existen. Así que esto no es nada nuevo", afirmó Escobar.

Noticias relacionadas

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, afirmó que la "amenaza" de los drones fue "neutralizada". La FAA llegó a emitir un inusual aviso sobre la suspensión de todos los vuelos en El Paso "por razones especiales de seguridad", que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero. La restricción abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México. La agencia de aviación no especificó entonces las razones para este cierre, aunque una persona con conocimiento de los hechos explicó, según 'The New York Times', que estaría relacionado con una prueba de nueva tecnología antidrones realizada por el Ejército en la cercana base militar de Fort Bliss.