El apartamento de los horrores de Epstein en París pone a Francia en el epicentro del escándalo

Mientras Francia, salpicada por el caso Epstein, intenta desmarcarse con la frase insistente del presidente Emmanuel Macron de que "esto concierne principalmente a Estados Unidos", cerca de 77.000 archivos desclasificados apuntan a París.

A dos pasos de los Campos Elíseos, en medio de la avenida Forch --una de las más prestigiosas de la capital francesa-- se encuentra una de las lujosas propiedades de Jeffrey Epstein. Un apartamento de 800 metros cuadrados valorado en unos 8 millones de euros, que el criminal sexual adquirió en 2001, y que no escatima en ostentación: cuatro salones con impresionantes techos cargados de molduras, un amplio comedor, una inmensa suite principal con un imponente baño revestido en mármol, un gimnasio, varios dormitorios, sala de masajes...

Entre el lujo y la sofisticación, su despacho. Cuatro paredes repletas de fotografías enmarcadas de niñas desnudas, algunas incluso junto a Epstein. Resulta difícil creer que semejantes imágenes pudieran pasar inadvertidas para cualquiera que visitara la vivienda. De hecho, en 2019, Radio France contactó con un artesano que trabajó varios años en la propiedad y reconoció que le impactó "la cantidad de fotos de chicas jóvenes en el apartamento". "Cuando vimos las fotos, no pensamos en pedofilia, pero rozaban el límite...".

Las imágenes fueron solo el primer indicio de que en aquellos cientos de metros sucedían cosas horribles. Los archivos publicados después fueron la confirmación. Miles de e-mails en los que se demuestra que Epstein organizaba viajes en grupo a París con sus íntimos para que disfrutasen de "fiestas" con chicas de todas las edades.

"Quería compartir contigo las fotos que tengo de las chicas en París del día que pasamos juntos. ¡Qué divertido! ¡Me encanta la foto de Boris Nikolic y la ucraniana! 😉 Espero verte pronto!", se puede leer en uno de los correos dirigido a Jeffrey en 2011.

Correo electrónico obtenido de los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein / Leticia Fuentes

En otros mensajes encontrados, varios reclutadores le describen a las chicas que han conseguido para el próximo encuentro: edad, altura, nacionalidad. Porque París no solo era la ciudad donde captaban a muchas de las jóvenes, también era el lugar al que llevaban en jets privados a chicas procedentes, sobre todo, de Letonia, Ucrania o Rusia, engañadas bajo el pretexto de convertirlas en modelos. La capital de la moda era el gancho perfecto para atraer a muchas de ellas que, a través de agencias de modelos --algunas financiadas por Epstein--, las convencían con un futuro prometedor.

"Muchísimas mujeres" en el apartamento

Decenas de mujeres de distintas nacionalidades han denunciado haber sido agredidas sexualmente por el financiero en este apartamento, como Virginia Roberts, quien aseguró en 2019 que Jeffrey "la había violado en suelo francés, en París". Sus declaraciones no son solo palabras, puesto que muchas, aparecen en las más de 7.000 imágenes que guardaba el criminal.

Uno de sus asistentes, quien trabajó para el millonario durante 18 años, también fue testigo de esa red, confesando haber visto "muchísimas mujeres" en aquel apartamento, con las cuales mantenían "relaciones remuneradas". Y reconoció que no todas parecían ser mayores de edad. Sin embargo, el asistente no pudo atestiguar actos delictivos específicos, puesto que jamás presenció ninguna agresión.

Sobre la contratación de servicios de compañía, en los miles de e-mails analizados por EL PERIÓDICO, existe uno en particular que envía un reclutador del millonario a una mujer anónima de la que no ha trascendido la identidad. En el mensaje, el hombre busca a una "guapa mujer de compañía" que pueda acompañar a Epstein a una cena en el Palacio del Elíseo con "sus buenos amigos", el presidente Nicolas Sarkozy y Carla Bruni.

"Sé que sonará un poco loco, pero quizás es divertido para ti. Él se reunirá el jueves por la noche con el presidente Sarkozy y Carla. ¡Son buenos amigos! Necesita una guapa mujer de compañía y me ha preguntado si conozco a alguna mujer interesante que esté en París. Y he pensado que si estabas allí, podría ser genial que conozcas al presidente", escribe el amigo a una mujer anónima, bromeando con que "muchas mujeres encuentran sexy" a Jeffrey.

Antes del encuentro en el Elíseo, el reclutador le informa que al millonario le gustaría conocerla previamente en el Hotel Ritz. "Para confirmar que eres tan genial como le he dicho", le dice y la tranquiliza: "No te preocupes, no es una cita".

Correo electrónico perteneciente a los archivos desclasificados de Epstein / Leticia Fuentes

Científicos, directores de cine, políticos...

Al igual que en su isla privada little Saint James, por el apartamento de Forch pasaron cientos de personalidades del mundo del cine, como Woody Allen, políticos como el exministro de educación de Francia Jack Lang, con quien mantenía una estrecha relación, y así lo confirman los miles de e-mails intercambiados, o empresarios como Axel Dumas. Algunos con mejores intenciones que otros.

París está más involucrada en el 'caso Epstein' de lo que algunos quieren ver, y bien lo saben desde la organización francesa Inocencia en Peligro, que en julio de 2019 presentó un informe ante la fiscalía de París en el que denunciaba todo lo que ahora está saliendo a la luz. Gracias a la investigación, la policía registró el domicilio confiscando material informático.

"Contrariamente a lo que dijo Emmanuel Macron este lunes, este no es solo un asunto estadounidense, es un asunto que concierne a muchos países, en primer lugar a Francia, donde él (Jeffrey Epstein) había decidido comprar un apartamento", declaró el pasado lunes a la agencia AFP, Homayra Sellier, presidenta de la asociación de protección de la infancia.

