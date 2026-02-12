Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía destapa un fraude de entradas y guías turísticas "a gran escala" en el Louvre

Entre los detenidos hay agentes del propio museo y varios guías turísticos, que habían creado una red criminal de venta de entradas no oficiales desde verano de 2024

Un coche de policía, aparcado en el patio del museo del Louvre,

Leticia Fuentes

París

Es un hecho que el Museo del Louvre no pasa por su mejor momento. Mientras intenta reponerse del robo histórico que le arrebato varias joyas de la colección de Napoleón el pasado 19 de octubre, este jueves la dirección del museo confirmó que una decena de policías llevaron a cabo esta semana una operación para desmantelar una red de fraude "a gran escala" de entradas para el museo más visitado del mundo.  

Esta operación se llevó a cabo después de que la propia institución presentase un informe a las autoridades, tras las sospechas “de la existencia de una red que organiza de fraude a gran escala” desde verano del 2024. Durante la operación policial, una decena de personas fueron detenidas, incluyendo agentes del propio museo y guías turísticos. Además “se incautaron tres vehículos, así como 130.000 euros en efectivo, casi 200.000 euros en cuentas bancarias y varias cajas de seguridad con la misma cantidad de dinero en efecto”, según informó una fuente policial para Le Parisien. 

Exterior del Museo del Louvre este miércoles 10 de diciembre. Los agentes de seguridad privada del Louvre o la Policía podrían haber impedido la fuga de los ladrones que asaltaron el museo parisino el 19 de octubre por un lapso de tan solo unos 30 segundos, según las conclusiones de la investigación administrativa lanzada a raíz del suceso. EFE/ Edgar Sapiña Manchad

Según el Louvre, desde hace tiempo, se enfrenta a un resurgimiento y diversificación del fraude de entradas y, en respuesta, ha implementado un plan de acción estructurado en colaboración con su personal y la policía. 

