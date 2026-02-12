El Senado argentino aprueba la reforma laboral de Milei: despidos más baratos, jornadas de hasta 12 horas y vacaciones fuera del verano

Javier Milei ha proclamado en más de una oportunidad su condición de "enterrador" del peronismo, el movimiento político más gravitante de Argentina desde 1945, y en clara decadencia a partir de 2020. Pidió el voto para clavar el "último clavo" sobre su ataúd y ganó en octubre las elecciones parlamentarias con el apoyo decisivo de Donald Trump. A partir del reordenamiento del Congreso, la ultraderecha avanza de manera decisiva para hacer realidad esa aspiración. El Senado aprobó en la madrugada de este jueves una reforma de la legislación laboral que Milei considera histórica y necesaria mientras que para el sindicalismo barre con los derechos de los asalariados que dieron la fisonomía al movimiento obrero durante décadas. Esa fuerza fue menguando con el paso de las décadas y las sucesivas crisis económicas. En la actualidad, el trabajo formal es del 43% en este país.

La sesión en el Senado tuvo su correlato en las calles aledañas, donde la policía disolvió una masiva concentración con gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes. Fueron arrestadas 31 personas. Se reportaron 300 heridos. Adentro del Congreso, La Libertad Avanza lograba su cometido con el respaldo de otras fuerzas de derecha y centroderecha, todas antiperonistas.

La nueva normativa supone un recorte significativo respecto a la relación entre el capital y el trabajo en Argentina a partir de una poda de conquistas que se consideraban "naturales" como el régimen de indemnización, las bajas por embarazo e incluso enfermedad. En este último caso, si la ley prospera en la Cámara de Diputados, algo que el Gobierno descarta, un asalariado que se lesiona o enferma recibirá el 50% de su salario. No solo los despidos serán más baratos para los empresarios sino estarán habilitados para extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias. Las vacaciones ya no se otorgarán obligatoriamente en verano. Hubo un tiempo en que los hoteles sindicales se llenaban de sus afiliados en los principales balnearios y ciudades turísticas. Esa postal promete ser parte del pasado. El tiempo de descanso podrá ser fraccionado. Las horas extras dejarán de abonarse. El salario, a su vez, se pagará en cualquier moneda o especie, incluso comida. Pero, sobre todo, la propuesta condiciona el derecho a huelga, consagrado por la Carta Magna a partir de una enmienda realizada durante un régimen militar, en 1957. Por entonces, el general Juan Perón estaba en el exilio pero la Confederación General del Trabajo (CGT) tenía el poder de paralizar el país. Esa garantía constitucional parece innecesaria.

"Pieza obsoleta"

La senadora Patricia Bullrich, peronista y guerrillera en su juventud, adalid del neoliberalismo en el presente, fue la principal impulsora de la ley. Un cuarto de siglo atrás era ministra de Trabajo del presidente Fernando de la Rúa. En 2001 se promovió la misma reforma en medio de escándalos de sobornos en el Congreso. Bullrich tuvo su revancha. "Terminamos con una de las piezas legislativas más obsoletas de Argentina", celebró en su cuenta de X. La "Mumi", como le decían en su época insurgente, predijo que finalizarán los juicios laborales que inhibían a los empresarios de tomar empleados. "Modernizar no es precarizar ni destruir derechos", dijo una CGT que carece del poder de negociación de antaño. Se movilizó en la calle pero trató de atenuar en los pasillos del Congreso algunos efectos de una reforma que, anticipó, "agravará los problemas del trabajo". Desde que gobierna Milei se han perdido más de 200.000 empleos. Miles de pequeñas y medianas empresas cerraron y el consumo popular se ha retraído a niveles de la pandemia. "Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar", dijo la diputada de izquierdas, Natalia Zaracho. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, habló de un "retroceso de un siglo".

Sin oposición

Seis meses atrás a Milei le habría esperado una derrota en el Congreso. Pero la situación cambió a partir de los comicios legislativos y el fortalecimiento de su alianza con Washington que es vital para sostener el precio de un dólar barato y la fiesta de la especulación financiera. El anarcocapitalista se encuentra en su mejor momento, frente a un peronismo licuado por sus diferencias internas y el desánimo social. El horizonte de la reelección en 2027 adquiere mayor consistencia porque carece de adversarios de peso en este momento.

En su novela 1984, George Orwell había imaginado una sociedad completamente controlada por el Estado. En ese mundo existía un "Ministerio de la verdad" encargado de la propaganda y la reescritura de la historia. Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil, una piedra en el zapato del Gobierno, comparó aquella estructura orwelliana con la recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina a través de la cual la administración de Milei se propone "desmentir la mentira" que propaguen sus impugnadores.

A partir de esa instancia estatal se podrán "desenmascarar" a los medios de prensa y aquellos que no concuerden con el relato oficial. La oficina trabajó a destajo en medio de las discusiones parlamentarias de las últimas horas y la semana pasada, cuando quedó descabezada la oficina que medía la inflación en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y calculaba un costo mayor de la vida que el deseado por las autoridades.

La sensación política de que Milei no encuentra límites a su empeño de transformar radicalmente Argentina también se verificó esta semana en el Congreso. El Gobierno logró el dictamen para instalar un nuevo régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

