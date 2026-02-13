Francia, Alemania, Italia y República Checa piden la dimisión de la relatora de la ONU para Palestina por unas palabras sobre Israel que ella niega

Francia, Alemania, Italia y República Checa han pedido la dimisión de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, a la que acusan de haber asegurado que Israel es el "enemigo común de la humanidad", unas palabras que ella tacha de falsas y sacadas de contexto.

También Austria, a través de su ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, ha criticado este viernes a Albanese, aunque la diplomática austríaca borró el mensaje de X en el que cargaba contra ella.

"Francesca Albanese tachó a Israel de 'enemigo de la humanidad'. Las críticas a las acciones de Israel son legítimas; Austria siempre ha exigido el cumplimiento del derecho internacional. Sin embargo, Albanese difunde discursos de odio", escribió en ese mensaje borrado Meinl-Reisinger al término de una semana marcada por la polémica en torno a las palabras de la relatora especial de la ONU.

Todo comenzó en Francia, donde la diputada Caroline Yadan aseguró en una intervención ante la Asamblea que Albanese había calificado a Israel de "enemigo común de la humanidad" durante un foro de Al Jazeera celebrado el fin de semana pasado en Catar en el que la relatora intervino telemáticamente.

A continuación, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió la dimisión de Albanese y criticó: "Francia condena sin reservas las ultrajantes y reprensibles declaraciones de la señora Albanese, que no se dirigen al gobierno israelí, cuyas políticas pueden ser criticadas, sino a Israel como pueblo y como nación, lo cual es absolutamente inaceptable".

El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, agradeció en X la petición del ministro francés: "Tolerancia cero para cualquiera que intente justificar el 7 de octubre u otros actos antisemitas", apostilló el estadounidense.

Alemania, Italia y República Checa se han ido sumando a las peticiones de dimisión de Albanese a lo largo de esta semana.

El enemigo es "el sistema", no Israel

El lunes, Albanese había publicado su intervención en el foro celebrado la semana pasada en Catar en su cuenta de X, junto a un mensaje en el que señalaba que el enemigo común de la humanidad es el "sistema" y no Israel.

"El enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluido el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan", expuso.

En el foro de Doha, Albanese había dicho: "El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, dándole excusas políticas, amparo político y apoyo económico y financiero, es un desafío. El hecho de que la mayoría de los medios de comunicación occidentales hayan amplificado la narrativa genocida y pro-apartheid es un desafío".

"Nosotros, que no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos y armas, ahora vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común, y que el respeto a las libertades fundamentales es la última vía pacífica, la última herramienta pacífica que tenemos para recuperar nuestra libertad", añadió Albanese.

Este viernes, en contestación a una publicación del Gobierno de la República Checa, la relatora insistió en que la campaña contra ella se basa en una "mentira" y reprochó que el "SISTEMA que permitió el genocidio ataca al mensajero", en lugar de "retractarse".

Según Albanese, "Francia es consciente de que se ha equivocado, pero el orgullo le impide corregirlo (...) y ahora otros repiten la falsedad.

"La Inquisición ha vuelto", remachó.

Respaldo de la ONU y trabajadores

Un colectivo independiente de trabajadores actuales y antiguos de la ONU que actúan a título personal arropó este viernes a la relatora en un comunicado y pidió a los países que la han señalado "basándose en información errónea y desinformación evidente" que rectifiquen.

Y Stephan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó el jueves el derecho de Albanese de "expresarse dentro del mandato que le ha sido conferido", al tiempo que señaló que quienes discrepen con su labor "cuentan con mecanismos establecidos para canalizar sus objeciones"-

En este sentido, Francia "se reserva" la posibilidad de llevar ante el Comité de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU su petición de dimisión de Albanese.

El relator para la vivienda de la ONU, Balakrishnan Rajagopal, también ha mostrado su solidaridad con la abogada asegurando que "la ONU defiende con razón a Francesca Albanese (...) de los ataques de algunos Estados europeos por una declaración que no hizo", y calificó las condenas de estos países de "comportamiento vergonzoso" que "debe cesar".

"Sin duda, estos Estados son mejores que esto", concluyó.