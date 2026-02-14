Francia contesta al mensaje conciliador de Marco Rubio: no cambiará la estrategia para una UE "independiente"

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, consideró que el mensaje conciliador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "no cambiará la estrategia" de París para promover "una Europa independiente y fuerte".

"Este mensaje, que fue tan bien recibido, no va a cambiar nuestra estrategia. Lo dicho hoy (por Rubio) lo hemos escuchado en el pasado por administraciones demócratas y republicanas. Queremos construir una Europa fuerte e independiente", dijo Barrot en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).

En este mismo foro, Rubio afirmó hoy que EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y "renovar la mayor civilización de la humanidad", porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial o nuevo futuro es "inevitable".

El ministro francés afirmó que, "por muy brillantes que sean los discursos que se escuchen en Múnich", París seguirá con su hoja de ruta proeuropea.

Barrot saludó, en particular, el hecho de que Rubio reconociese que hay que cooperar para ciertos asuntos como el crimen organizado o el narcotráfico.

"Algunos desafíos no se pueden resolver por una sola nación, por muy rica y poderosa que pueda ser", indicó el titular de Exteriores.