Gaza sufre "la mayor crisis de huérfanos de la historia moderna"

Con apenas dos años de camino al que no se adivina fin, la brutal ofensiva militar israelí contra Gaza ha obligado a crear nuevos términos que reflejen la realidad. "Niño herido, sin familia superviviente" es uno de ellos. Se ha aplicado miles de veces para referirse a esas criaturas que han sobrevivido al bombardeo que ha matado al resto de sus familiares. El dolor por esa pérdida apenas aparece, porque algunos de estos niños son simples bebés o son muy pequeños y no comprenden del todo esta privación. Ya en abril del año pasado la Oficina Central Palestina de Estadísticas denunció que Gaza se enfrentaba a "la mayor crisis de huérfanos de la historia moderna". Unos 39.384 niños han perdido a uno o a ambos progenitores. Esa cifra ha aumentado en los últimos meses, sin que hayan datos actualizados al respecto.

Hace tiempo que Lara Eljmala se dio cuenta de eso al tocarle la tragedia bien de cerca. "Perdí a dos de mis tíos durante el genocidio de la forma más horrible, y dejaron a unos 10 niños huérfanos sin ningún apoyo", cuenta esta farmacéutica y traductora médica de Ciudad de Gaza. Abrió una campaña de financiación colectiva para apoyarlos. Sus esfuerzos empezaron en el seno familiar pero pronto se expandieron. "En ese momento, estaba en el campo de desplazados, rodeada de muchos casos similares, y pensé que podíamos ayudar a más niños huérfanos, porque sé que son muy vulnerables, y sus madres o cuidadores no pueden apoyarlos", cuenta a El Periódico de Catalunya. Ahora, su iniciativa ‘Light for Orphans’ (Luz para los Huérfanos) asiste a más de 90 familias.

Bombardeo contra el Café y Cafetería Lorance en la playa de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, al amanecer del 466.º día de la guerra en Gaza. / Mohammed Skaik / Zuma Press / ContactoPhoto

17.000 niños sin ningún padre

"Son más fuertes que muchos otros niños", constata esta joven de 29 años. "Cada uno tiene su propia personalidad, como si fuera su manera de sobrevivir o de superar la pérdida de su padre; algunos son demasiado pequeños y ni siquiera se dan cuenta de lo que significa perder a un padre, no son conscientes de esto", relata Eljmala. Algunos de estos niños han perdido a un progenitor o a los dos. "Me mata verlos correr detrás de los camiones de agua, que tengan que luchar por la comida en los comedores comunitarios: quiero que vivan como cualquier otro niño en este mundo, merecen continuar su educación, jugar", defiende la responsable de esta iniciativa que funciona a base de donaciones. Ella no cobra ni un céntimo.

Noticias relacionadas

Con el caos que domina Gaza, es difícil seguir la pista a estas criaturas que, en cuestión de segundos, se han quedado solos. A menudo, la comunidad, como demuestra Eljmala, acude en su rescate, pero los números son inasumibles. Al menos 17.000 han sido privados de ambos padres desde octubre de 2023, según la Oficina Central Palestina de Estadísticas. "La Franja de Gaza sufre la mayor crisis de orfandad de la historia moderna", afirma el comunicado. "Estos niños viven en condiciones trágicas, muchos de ellos obligados a refugiarse en tiendas de campaña destrozadas o casas destruidas, en una ausencia casi total de asistencia social y apoyo psicológico", añade. A esto, se le suman los más de 20.000 niños que han sido asesinados en este tiempo. Al menos un centenar de ellos murieron durante el actual alto el fuego en vigor.

Suscríbete para seguir leyendo