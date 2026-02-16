Carlo Masala, analista de inteligencia alemán: "Europa se está haciendo resiliente ante Rusia, pero debe ir más rápido"

Carlo Masala, director del Centro para los Estudios de Inteligencia y Seguridad en Múnich, dibuja un panorama de pesadilla para Europa en el ensayo 'Si Rusia ganara: un escenario más que probable' (Península 2025). La UE, debilitada y fatigada por la guerra, con la OTAN inoperante, sería incapaz de responder a las cada vez más osadas incursiones militares rusas en su territorio. El sur del continente se vería amenazado por oleadas de refugiados enviados por paramilitares rusos presentes en África subsahariana. La obra llega a España tras éxito de crítica y ventas en países como Alemania, Francia o Italia.

¿Qué tenemos que hacer en Europa para impedir que lo que explica en su libro se haga en realidad?

Hay que empezar a contar el tiempo a partir del momento en que se acabe la guerra en Ucrania. Rusia dispondrá de una ventana de oportunidad de entre dos y cuatro años en el que este escenario podría materializarse. Lo que hay que hacer se resume en tres puntos. El primero ya está sucediendo. Armar a nuestros ejércitos nacionales, proporcionarles el material que necesitan, porque muchos de ellos están infraequipados. Lo segundo, y es en lo que estamos aún débiles, consiste en desarrollar un mensaje unificado respecto a Rusia. Para que la disuasión funcione, tan importante como los tanques, los cazas, las fragatas es trasladar de forma constante a tu oponente que si hace algo que no quieres que haga, estás decidido a usar estas armas. Lo tercero es promover sociedades convencidas de esta política, y que estén dispuestas a pagar el precio. Si surge un conflicto militar, necesitamos una sociedad resiliente. Y no la tenemos. Cuanto uno más se acerca a Moscú, más resilientes son las sociedades. Pero a medida que te alejas, la resiliencia se diluye.

¿No cree usted que esa resiliencia está gestándose y va a más?

Estamos en ese proceso, pero aún es muy lento. Si uno asume que la ventana de oportunidad para Rusia es muy estrecha, comprobaremos que este proceso de hacer más resilientes a nuestras sociedades no está siendo lo suficientemente rápido. Pero sí, mi impresión, cuando viajo por Europa, es que más y más gente ve claramente que Rusia es una amenaza para la seguridad europea.

Portada del libro 'Si Rusia ganara: un escenario más que probable' / Redacción

El capítulo referido a Mali parece dedicado a aquellos países del sur como España que se sienten alejados del frente bélico. Explíquenos cómo podría afectarnos la tensión geopolítica con el Kremlin, en temas como la emigración.

En 2021, hubo una crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Este país emitió billetes de avión y visados a gentes de Afganistán, Siria u otros lugares de Oriente Próximo. Los trajeron a Bielorrusia y los empujaron a atravesar la frontera. Los rusos utilizan todo lo que pueden como arma. ¿Cómo se mantiene a los políticos españoles ocupados y distraídos del flanco este? Poniendo a gente en barcos y enviándolos a Ceuta y Melilla. Así las cosas, la sociedad española y los políticos se centrarán en estos problemas y su atención se desviará del frente este.

¿Y respecto al terrorismo?

En este tema, le pido que me cite correctamente. En Alemania, en el esprint final de las últimas elecciones, cada fin de semana sufrimos un ataque llevado a cabo por algún inmigrante, en el que se mataba o hería a dos o tres personas. Después de las elecciones, ya no hay ataques. Hasta el momento no hay vínculos demostrados con Rusia, pero es extraño. Es perfectamente legítimo preguntarse si esta violencia está siendo orquestada.

Tras la llegada de Trump al poder, todas las críticas en Europa se centran en Trump, y se ha olvidado a Putin. Pero vemos, por ejemplo, que en la crisis de Groenlandia, los medios rusos jaleaban sus amenazas...

No puedo afirmar que Donald Trump sea un 'asset' de Rusia. Pero sí puedo decir que si los rusos tuvieran un 'asset' en la Casa Blanca, se comportaría como él. La crisis con Groenlandia no fue originada por Moscú, pero allí fue muy bienvenida. Primero, porque desvió la atención de Ucrania a Groenlandia. Segundo, porque socavó por completo la credibilidad del artículo 5 de la OTAN. Si yo fuera Putin, brindaría al ver a Trump haciendo mi trabajo. Los rusos llevan años intentando crear problemas entre EEUU y la UE. Han tenido algunos éxitos, pero no siempre. Ahora hay una Administración en EEUU que destruye la credibilidad del artículo 5 en una sola semana.

Hay gente en Occidente que dice que hay que contar con un punto de vista alternativo ante lo que califican como "consenso belicista". ¿En qué se diferencian un punto de vista alternativo con la propaganda rusa?

La propaganda rusa es muy exitosa. Los rusos raramente mienten, lo que intentan es insertar dudas. El mejor ejemplo es el derribo del avión MH17 en 2014 sobre Ucrania. Rápidamente, quedó claro que el aparato fue derribado por un arma antiaérea rusa. Los rusos nunca lo negaron; solo explicaron que los ucranianos también tenían los mismos medios para derribar el avión. Y gentes que no simpatizaban con Rusia empezaron a plantearse preguntas: a quién creo, a mi gobierno o a otros. Cuando se llega a este punto, con desinformación se puede conseguir lo que quieras.

Haga una valoración acerca de la respuesta de la UE desde el inicio de la invasión.

Noticias relacionadas

El balance es mixto. Europa ha hecho un gran trabajo impulsando a los estados miembros a gastar más en defensa, y garantizando que este dispendio esté exento de los criterios de Maastricht. En el envío de armas a Ucrania, el balance es mixto. Los países pequeños más cercanos a Ucrania gastan mucho en comparación con su PIB. Pero Polonia, Italia, Alemania, no. Respecto a España, desconozco los números, pero intuyo algo similar. La UE no está unida en su percepción respecto a Rusia, por ejemplo en países como Hungría, Eslovaquia o Chequia. Pero sí ha emergido la Coalición de Voluntarios, y esta coalición es la que está haciendo avanzar a la política.

Suscríbete para seguir leyendo