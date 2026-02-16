Atlas News

Las calles de Río de Janeiro respiran carnaval con los tradicionales ‘blocos’

Las calles de Río de Janeiro ya respiran carnaval por los cuatro costados con la celebración de las fiestas callejeras oficiales, los tradicionales “blocos”, donde los ciudadanos y visitantes bailan durante horas por las calles de toda la ciudad. Por supuesto, la playa de Copacabana es uno de los puntos más emblemáticos de estos blocos, aunque hay en total 462 autorizados por toda la ciudad.